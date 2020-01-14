ما هي أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض؟

الثلاثاء 14 يناير 2020

يرتبط الأرز الأبيض أو الأرز العادي الذي نستهلكه يومياً بالكثير من الآثار الضارة، كما أنه يفتقر إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.



وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الأرز الأبيض لأكثر من 5 مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وللحد من الأضرار التي قد تنجم عن الإفراط في تناول الأرز الأبيض، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من البدائل التي تعتبر أكثر فائدة، على النحو التالي:

1- الكينوا

تتميز بذور الكينوا بخلوها من الغلوتين، وغناها بالبروتينات والحديد والألياف، والأحماض الأمينية. كما تعتبر بذور الكينوا مصدراً هاماً للبروتينات الكاملة، مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

2- الأرز البني

يحتوي الأرز البني على ألياف تساعد على تحسين الهضم، وتحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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3- الشعير

إلى جانب خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، فإن الشعير غني أيضاً بالسيلينيوم، وهو نادراً ما يوجد في المواد الغذائية الأخرى. بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضاً على المنغنيز والفوسفور والنحاس.

4- أرز القرنبيط

يتم تحضير أرز القرنبيط بسهولة عن طريق سحق القرنبيط في معالج الطعام، وهو بديل منخفض الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، وكمية جيدة من الفيتامين c الذي يمنع جلطات الدم ويقلل من خطر النزف.

5- القطيفة

القطيفة مصدر غني بالألياف وبديل صحي للأزر، تحتوي هذه الحبوب الخالية من الغلوتين على بروتينات أكثر من جميع الحبوب الأخرى، وJساعد على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

6- الحنطة السوداء

يعمل الاستهلاك المنتظم للحنطة السوداء، على تحسين صحة القلب، ويقلل من مستويات السكر في الدم. كما أنها غنية بالألياف ومعروفة بمحاربتها للسرطان. إضافة إلى ما سبق تحتوي الحنطة السوداء على سعرات حرارية أقل بكثير من الأرز الأبيض.