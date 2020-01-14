شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. هل من الممكن أن يصاب طفلك بالاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل من الممكن أن يصاب طفلك بالاكتئاب؟..سؤال يجب البحث عن حقيقة الإجابة حوله، حيث إن هناك العديد من الدراسات الطبية التي تؤكد أن الأطفال أكثر عرضه للإصابة بهذه المشكلة، والسبب هو المشاكل العائلية وتعرض الطفل للضغوط النفسي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأعراض والأسباب المؤدية للإصابة الطفل بالإكتئاب، وذلك وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو الاكتئاب عند الاطفال؟

يتعرض نسبة كبيرة من الأطفال لعدم الرغبة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ويفضلون العزلة الاجتماعي، ولا يرغبون في اللعب أو اللهو، وتلعب الضغوط النفسية واليومية والمشاكل العائلية هو السبب.



ما هو الاكتئاب عند الاطفال

ما هي أسباب الإصابة الأطفال بالاكتئاب؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص إصابة الطفل بالاكتئاب، ومنها:

-كثرة المشاكل بين الأبوين تتسبب في تعرض الأطفال لزيادة فرص التعرض للإصابة بالاكتئاب.

-بعض الأطفال يتعرضون للتنمر في المدرسة أو من الأصدقاء والأقارب، يعد من الأمور التي تزيد تعرض الطفل للاكتئاب.

-بعض الدراسات الطبية الحديثة، أوضحت أن هناك جين يزيد فرص الإصابة بالاكتئاب، ويمكن أن يكون هذا الأطفال حامله.



اسباب الاكتئاب عند الاطفال

ما هي أعراض الإصابة بالاكتئاب عند الأطفال؟

هناك العديد من الأعراض التي يتعرض للإصابة بها الطفل، والتي يجب علي الأسرة توخي الحذر عند ملاحظتهم لهذه الأعراض الخاصة بالاكتئاب عند الاطفال، ومنها:

Advertisements

-يزداد فرص فقدان الشهية عند الطفل، وعدم رعبته في تناول الطعام.

-يميل الطفل للعزلة وعدم الرغبة في التعامل مع الأخريين بشكل ملحوظ.

-لا يرغب الطفل في ممارسة حياته، كعدر مشاهدة التلفزيون أو اللعب أو الذهاب للنادي.

-التعرض للإصابة بالأرق وحدوث اضطرابات في النوم.

-زيادة فرص تعرض الطفل للإصابة بالإمساك.

-شعور الطفل بالصداع المستمر.

-يزداد رغبة الطفل في عدم الحركة، وعدم قدرته علي التركيز.



اعراض الاكتئاب عند الاطفال

ما هي طرق علاج الاكتئاب عند الاطفال؟

هناك نوعان من العلاج، الأول هو احتواء الطفل والتحدث معه في الأشياء التي تزيد من توتره، مع ضرورة ابتعاده عن المشاكل الأسرية، والنوع الثاني من العلاج يعتمد علي أخذ الطفل لطبيب نفسي لمساعده علي التخلص من هذه الأزمة.