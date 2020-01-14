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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بدانة الطفل تضاعف خطر السكري 4 مرات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
حذّرت دراسة جديدة من مضاعفات البدانة لدى الأطفال على صحتهم لاحقاً، فقد تبين أنها تضاعف خطر الإصابة بالسكري 4 مرات.
وتتضمن مخاطر الزيادة المفرطة في الوزن في الصغر زيادة احتمالات الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وخاصة ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول، وعدم انتظام ضربات القلب.
وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2016 بأن 41 مليون طفل تحت سن 5 سنوات لديهم بدانة، وأن 48 بالمائة منهم يعيشون في آسيا، و25 بالمائة في إفريقيا. وكانت تقارير عام 1990 تشير إلى 31 مليون طفل.
وبحسب الدراسة التي نشرتها "إنديان جورنال أوف إندوكرينولوجي"، إذا تجاوزت نسبة الزيادة في الوزن 20 بالمائة من الوزن الصحي يعتبر بديناً أو ليده سُمنة، اما ما يقل عن 20 بالمائة فهو وزن زائد.
وتلعب الوجبات الجاهزة والسريعة والمشروبات السكرية دوراً هاماً في زيادة الوزن لدى الأطفال. كذلك تساهم زيادة ساعات مشاهدة الشاشات في تقليل النشاط البدني والحركة لدى الصغار، وحرمانهم من اللعب الذي يساعد على النمو وعلى رشاقة الوزن.
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