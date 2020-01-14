شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات نقص فيتامين "ب12" فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين ب12 يعد من أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، وهو يعمل علي بقاء وجود الخلايا الدم الحمراء بشكل جيد، وأيضا يحافظ علي صحة وسلامة وظيفة المخ بشكل جيد، وهناك العديد من العلامات التي تشير إلي وجود خلل أو نقص في نسبة هذا النوع من الفيتامين، وذلك وفقا لموقع "FactiHealth"، ومنها:

-الشعور بالتعب والإعياء والإرهاق..

الشعور بالتعب والإرهاق يعد من أبرز العلامات التي تشير إلي الإصابة بنقص فيتامين ب12 بالجسم، وهذا يحدث نتيجة للتعرض لنقص من نسبة الأكسجين بالدم وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالإرهاق والإعياء والإرهاق.

-عدم التركيز والنسيان..

إصابة الشخص الذي يعاني من نقص نسبة فيتامين ب12، هو عدم التركيز والنسيان، وهذا الأمر يتسبب نتيجة لنقص نسبة الأكسجين بالدم وقلته في الوصول إلي المخ بشكل ملحوظ.

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- الشعور بالوخز بأطراف الجسم..

يشعر بشكل دائم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12، بالوخز بأطراف الجسم ويصاحبه عدم القدرة علي الجلوس بشكل طبيعي لأنه يتسبب في زيادة الوخز بالجسم.

- شحوب واصفرار البشرة..

من بداية الأمور التي توضح حقيقة الإصابة بنقص فيتامين ب12، هو ظهور شحوب البشرة وتغير لونها، وذلك نتيجة لنقص الأوكسجين بالجسم، ولذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به.

-الشعور بالدوخة و الدوار..

نتيجة لعدم وجود كميات كافية من الأكسجين في الجسم والدم، فهذا يزيد من فرص الشعور بالدوخة والدوار، ولذا عليك تناول الأطعمة والأدوية الغية بهذا الفيتامين الهام بالجسم.