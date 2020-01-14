الصحة العالمية تبحث انتقال الفيروس التاجي من الصين إلى تايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها سوف تواصل التشاور مع خبراء طوارئ الصحة التابعين لها، بعد ورود تقارير تفيد بأن تايلاند شهدت أولى حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد الموجود في الصين.



وتصدر لجان الطوارئ بمنظمة الصحة توصيات خاصة بالسياسات في ظل الأزمة الصحية، ويمكن أن تعلن "طارئة صحية عامة ذات اهتمام دولي" من أجل تعزيز اليقظة والتحرك في العالم.

وقالت منظمة الصحة، في بيان، إن مسافرا من مدينة ووهان بوسط الصين نقل إلى المستشفى في تايلاند، الأربعاء الماضي، مضيفة أن المريض يتماثل للشفاء.

وأوضحت: "من الضروري استمرار التحقيقات في الصين للتعرف على مصدر هذا التفشي للفيروس وأي حيوانات تتكاثر فيها العدوى أو الناقل الوسيط للعدوى".

ويمكن للفيروس التاجي أن يصيب الحيوانات والأشخاص، مسببا بعض الأمراض التي تتراوح من البرد الشائع إلى أمراض تشبه الالتهاب الرئوي الحاد، مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

