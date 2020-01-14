المجر تعدم 50 ألف دجاجة جراء إنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت المجر 50 ألفا من الدواجن بسبب المخاوف من تفشي مرض إنفلونزا الطيور.
وذكرت سلطة الرقابة على الأغذية أن مزرعة في منطقة إكس، التي تقع على بعد 95 كيلومترا غرب العاصمة، بودابست، اضطرت إلى إعدام 53500 طائر بعدما تبين إصابة بعضها بالفيروس.
ونظرا لأن هذه السلالة من الفيروس لا تنتقل إلى البشر، لم تصدر السلطات البيطرية في المجر قرارا بفرض حجر صحي على الدواجن على مستوى البلاد.
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