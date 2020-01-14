شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاسهال بطرق طبيعية أبرزها مكملات البروبيوتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال من المشاكل الصحية الشائعة، ويسبب براز رخو ومائى 3 مرات أو أكثر في اليوم، وهناك عدد من الأسباب للإسهال بما في ذلك التسمم الغذائي، العدوى، الأدوية، الحساسية الغذائية، والأمراض الالتهابية، ومعظم حالات الإسهال تشفى من تلقاء نفسها خلال يوم أو 3 أيام لكن إذا استمر لمدة أطول يمكن تناول الأدوية، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الاسهال بطرق طبيعية وفقاً لموقع verywellhealth.

معظم الإسهال ناجم عن فيروس أو بكتيريا وسيختفي من تلقاء نفسه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، وقد يحتاج الإسهال إلى أدوية فى حالات استمرار الإسهال لفترة أطول، حيث يمكن أن يؤدي الإسهال إلى مضاعفات مثل الجفاف أو حتى سوء التغذية.



علاج الاسهال

علاج الاسهال بطرق طبيعية

علاج الاسهال بطرق طبيعية يعتمد على الابتعاد عن الأدوية المضادة للإسهال، والتى يمكن في بعض الحالات أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وهى الإمساك، الذى يسبب لك انزعاجاً أيضاً، وإليكم أبرز طرق علاج الاسهال بطرق طبيعية

-شرب الكثير من السوائل.

-علاج الاسهال بنظام BRAT الغذائى.

-استخدام البروبيوتيك.



علاج الاسهال بطرق طبيعية

علاج الاسهال بشرب كمية من السوائل

علاج الاسهال يعتمد بشكل أساسي على شرب الماء، لتعويض السوائل التى يتم فقدانها من الاسهال، وحيث أن واحدة من أكبر مشاكل الإسهال، هو تسببه فى الجفاف.

يؤدي الإسهال إلى فقدان الجسم للكثير من الماء والكهارل (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم) الذي يحتاجه للعمل بشكل طبيعي.

وإذا لم يعالج الإسهال والجفاف بشكل مناسب، فقد يصبح الجفاف خطيراً، خاصة عند الأطفال الصغار.

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لعلاج نوبة خفيفة من الإسهال، ستحتاج إلى تجديد السوائل والشوارد (الأملاح) المفقودة، من خلال شرب الكثير من الماء والعصائر والشوربة.

وهناك أيضًا أشياء يجب عليك تجنبها عند الإصابة بنوبة الإسهال.

- تجنب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وعصير الخوخ والمشروبات السكرية والمشروبات الغازية والكحول، وكل ذلك له تأثير ملين، وكذلك تجنب منتجات الألبان.

يجب إعطاء الأطفال الصغار والرضع الذين يعانون من الإسهال مشروبات للإماهة أو محلول الجفاف للأطفال ، كما يجب أن يواصل الرضع الرضاعة الطبيعية، ويجب أن يستمر الأطفال في اتباع نظامهم الغذائي المعتاد ، بالإضافة إلى سوائل الترطيب.



الاسهال

علاج الاسهال بنظام BRAT الغذائى

علاج الاسهال بنظام BRAT الغذائي هو عبارة عن خطة غذائية موصى بها عادة لتخفيف الإسهال، وهي تتألف من 4 أطعمة منخفضة الألياف تساعد على علاج الاسهال: الموز، الأرز، التفاح، والخبز المحمص.

الموز مفيد بشكل خاص حيث يساعد على استعادة البوتاسيوم المفقود بسبب الإسهال، يمكن إضافة الأطعمة اللطيفة الأخرى سهلة الهضم عندما تبدأ أعراض الإسهال في التلاشي، بما في ذلك صدور الدجاج المخفوق بدون جلد، دقيق الشوفان، البطاطا المخبوزة، وحساء الدجاج مع الملح وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الغازات، مثل المشروبات الغازية والفاصوليا والخيار والبقوليات والخضروات الصليبية.

إذا استمر الإسهال لأكثر من يومين، فتحقق من الأطعمة التي تتناولها. يمكن أن يتفاقم الإسهال بسبب الأطعمة الغنية بالألياف (مثل النخالة والحبوب الكاملة والأرز البني) وكذلك الأطعمة الدهنية أو السكرية.



علاج الاسهال

علاج الاسهال باستخدام البروبيوتيك

علاج الاسهال قد يكون من خلال تناول البروبيوتيك في شكل طعام أو مكمل غذائى، وهو يساعد فى تخفيف نوبات الإسهال، والبروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.

يمكن أن يتسبب الإسهال في فقدان الكثير من البكتيريا الصحية في المعدة والأمعاء، وهذه البكتيريا قد تساعد فى علاج الإسهال.

عل الرغم أنه يجب تجنب منتجات الألبان أثناء الإسهال، إلا إن الزبادي أو مخلل الملفوف، الأجبان الطرية، الزيتون الأخضر تساعد فى استعادة بكتيريا البروبيوتيك فى معدتك والتخلص من الإسهال.