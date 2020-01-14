شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب المعدة عدة منها الغثيان والشعور بالامتلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المعدة هو التهاب فى أنسجة المعدة، ويمكن أن يكون إما حاد "يحدث فجأة" أو مزمن "يسبب أعراضًا على مدى فترة طويلة من الزمن"، وتشمل أعراض التهاب المعدة ألم أعلى البطن، وحرقة فى المعدة، كما قد يزداد الألم مع تناول الطعام ويحدث الغثيان والقيء أحيانًا لدى بعض المرضى، فى هذا التقرير نعرض أعراض التهاب المعدة، وفقاً لما ذكره موقع rxlist.



التهاب المعدة

اعراض التهاب المعدة

أعراض التهاب المعدة تشمل أشياء عديدة وهى:

-الشعور بالشبع والامتلاء.

-الغثيان.

-الانتفاخ.

-فقدان الوزن.

-القيء.

-حرقة المعدة.

-ألم البطن.

-عسر الهضم.

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن.

-الانتفاخ والتجشؤ.



اعراض التهاب المعدة

اعراض التهاب المعدة لا تظهر عند بعض المرضى

كثير من الناس الذين يعانون من التهاب المعدة ليس لديهم أعراض، لكن يتم تشخيص الحالة فقط عند فحص عينات من الغشاء المخاطي في المعدة لمعرفة الأمراض الأخرى المشتبه فيها.

Advertisements

ومع ذلك، عند حدوث أعراض التهاب المعدة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا آلام في البطن (ألم متقطع أو متواصل)، غثيان وقيء، إسهال ، فقدان شهية ، انتفاخ ، تجشؤ.

تأتي أعراض التهاب المعدة المزمن، لتتمثل فى عسر الهضم، بينما قد تشمل أعراض التهاب المعدة الحاد، تقيؤ الدم، دم في البراز، وفقر الدم.

والتهاب المعدة يحدث فى بطانة المعدة (الغشاء المخاطي في المعدة) الملتهبة، قد يتشارك كل أو جزء من الغشاء المخاطي في المعدة.

-التهاب المعدة الحاد ربما يتسم بالتآكل (المناطق المتضررة حيث تتعطل الخلايا المخاطية).

-يتم تحديد التهاب المعدة المزمن عن طريق ظهور الغشاء المخاطي في المعدة مع استمرار الأعراض لفترة طويلة.



التهاب المعدة

اسباب التهاب المعدة

اسباب التهاب المعدة تشمل العوامل التالية:

- عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بلورى (H. pylori) .

-استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين.

-شرب الكحول يمكن أن يسبب التهاب المعدة.

-الأسباب الأخرى تشمل العوامل المعدية الأخرى، وأمراض المناعة الذاتية ، وأمراض مثل مرض كرون، الساركويد، والتهاب المعدة الحبيبي.

علاج التهاب المعدة

علاج التهاب المعدة يتمثل فى علاج السبب الكامن ورائها، فهذا هو الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف أو حل أعراض التهاب المعدة.

على سبيل المثال ، إذا كان سبب التهاب المعدة هو H. pylori ، فيجب أن يكون العلاج بالمضادات الحيوية( لتوفير الراحة من الأعراض.

إذا كانت مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي السبب ، فينبغي أن يتم إيقاف الدواء.

غالبًا ما يتم استخدام علاجات أخرى بالإضافة إلى تلك التي تعالج السبب المحدد لالتهاب المعدة، والتي يكون الكثير منها دون وصفة طبية أو خارج البورصة ، قد يقلل أو يوقف أعراض التهاب المعدة ويسمح بشفاء الغشاء المخاطي في المعدة بغض النظر عن السبب الكامن وراءه.