شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب قصور الغدة الدرقية الحمل والإصابة بأمراض الخلل المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للتعرض للإصابة بقصور في الغدة الدرقية، أو كسل كما هو شائع، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا المرض له العديد من الأسباب التي يجب التعرف عليه لتجنب الإصابة بهذا المرض الذي يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

فمن المعروف أن الغدة الدرقية هي نوع من الغدد الصماء التي تقع في الجزء الأمامي في الرقبة، والتي تساهم بشكل كبير في تنظيم هرمونات الجسم والتمثيل الغذائي بالجسم، لأنها تساهم في إفراز بعض الهرمونات الهامة ومنها "t3 و t4 وهرمون التيروكسين، وللتعرف على أسباب الإصابة بقصور الغدة الدرقية عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع " webmd".

في حالة الإصابة بقصور الغدة الدرقية يزداد فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكل في المخ وضعف شديد في العضلات وشحوب شديد في البشرة، وأيضا يتسبب في قلة استهلاك الطاقة في الجسم، ولذا عليك التعرف على أبرز الأعراض والأسباب المؤدية للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

وأوضح التقرير أن قصور الغدة الدرقية هو قلة نسبة الهرمونات التي تقوم الغدة الدرقية بإفرازها، وهذا يتسبب في قلة الطاقة بالجسم والشعور بالكسل، وأيضا هذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

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وهناك العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية، ومنها الشعور بالتعب والإرهاق، وزيادة الوزن، والإمساك، والشعور ببرودة الجسم، وجفاف البشرة ويتسبب أيضا في حدوث انتفاخ الوجه، ويتسبب أيضا قصور الغدة الدرقية في التعرض للإصابة بتغير الصوت، والضعف الشديد في الجسم، والم في العظام والعضلات، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والميل للاكتئاب، ويصاحب هذا الأمر تساقط الشديد في الشعر، وعدم القدرة علي التركيز بشكل كبير.

ويمكنك اكتشاف الإصابة بالغدة الدرقية عن طريق إجراء بعض التحاليل اللازمة، ومنها "tsh وt3 وt4".

أسباب قصور الغدة الدرقية

-هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقصور الغدة الدرقية، ومنها التعرض للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، كمرض هاشيموتو، وكثرة إنتاج الأجسام المضادة بالجسم، والتعرض للخلل.

-كثرة تناول الأدوية الخاصة بالغدة الدرقية يساهم بشكل كبير في حدوث خلل بقصور الغدة الدرقية، وهذا الأمر يتسبب في التعرض للكثير من المشاكل الصحية.

-أوضحت الدراسات الطبية، أن إجراء العملية الجراحية للغدة الدرقية يتسبب في الإصابة بقصور الغدة الدرقية، وضعف إفراز الهرمونات.

-كما أن للحمل دور كبير في تعرض بعض النساء للإصابة بقصور الغدة الدرقية، نتيجة لإفراز هرمونات الحمل، وأيضا يزيد من فرص التعرض للإجهاض في حالة عدم الاهتمام بعلاج الأمر.