شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بلغم .. من لونة اعرف مرضك وازاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات الطبية، أنه يمكن للشخص اكتشاف طبيعة المرض نتيجة للون البلغم الذي يخرج من الجسم، وهذا الأمر نستطيع أن نتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وأيضا وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " verywellhealth .

البلغم هم بروتين متواجد في الجسم ويساهم بشكل كبير في حماية الرئتين، وعند التعرض لنزلات البرد الشديدة يزداد فرص إفرازه وإخراجه من الجسم، ويحتوي البلغم علي العديد من الألوان التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن المرض الحقيقي الذي يتعرض للإصابة به الشخص، أو يستطيع اكتشافك لنوعية المرض، ومنها:

-البلغم الصافي..

البلغم الصافي يعد من الأمور الطبيعية الناتجة عن نزلات البرد الشديدة، ولا يشكل أي خطر علي الصحة.

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-البلغم الأبيض أو الرمادي..

قد يكون البلغم الأبيض أو الرمادي طبيعي، ولكن في حالة زيادة نسبته فهو دليل علي وجود أمراض في الرئة.

-البلغم الأصفر أو الأخضر الداكن..

هناك نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم العدلات لها لون أخضر. تنجذب هذه الأنواع من خلايا الدم البيضاء إلى مكان العدوى البكتيرية، وبالتالي قد تؤدي الالتهابات البكتيرية التي يصاب بها ويتعرض لها الجهاز التنفسي السفلي كالإصابة بالالتهاب الرئوي، إلى إنتاج البلغم الأخضر، أما البلغم الأصفر يعد من الأمور الشائعة في حالة الإصابة بالتليف الكيسي بالجهاز الهضمي.

-البلغم البني..

البلغم البني بسبب وجود القطران وهذا النوع يظهر للأشخاص المدخنين، وأيضا يعد علامة علي الإصابة بأمراض الرئة المختلفة النتيجة للتعرض للاتهاب الرئوي.

-البلغم الوردي..

الظهور ببلغم الوردي يعد دليل علي وجود مشكلة ما في الرئة أو القلب، ولذا يجب توخي الحذر من هذا النوع واللون من البلغم.

-البلغم الدموي..

يعد من أبرز علامات الإصابة بسرطان الرئة، وهذا النوع من البلغم يتسبب في التعرض للإصابة بالانسداد الرئوي.