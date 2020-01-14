شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء احرص عليها |إذا أردت حماية الكبد من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكبد أهم أعضاء الجسم وأكبرها حيث يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية تشمل تطهير الدم ، والقضاء على السموم ، وتحويل المواد الغذائية إلى طاقة ، وتخزين الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على هذا العضو إليك بعض الأمور التي نقوم بها وتزيد من فرص تعرضه للخطر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

-ابتعد عن شرب الكثير من الكحول..

يقول جون إسكندر، دكتوراه في الطب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مركز كايزر بيرمينيتل لوس أنجلوس الطبي: "يمكن أن يختلف الإفراط في تناول الكحوليات من مريض لآخر ، وهذا الأمر يمكن أن تؤدي إلى التهاب مستمر وإرهاق زائد". "سنوات وعقود من الالتهابات المستمرة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تطور أنسجة وتليف الكبد، أو مرض الكبد في المرحلة النهائية ، وهو السبب الرئيسي لفشل الكبد في الولايات المتحدة".

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-عدم شرب كمية كافية من الماء..

جميع الدراسات الطبية تؤكد أن تناول الماء أي تناول 8 أكواب من الماء يوميًا، يساعد في حماية الكبد، وهذا يرجع إلى أن الجسم يتكون من حوالي 65 بالمائة من الماء، وفي حالة عدم توفير الماء التي يحتاجها الجسم هذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالجفاف الذي يتسبب في حدوث ضرر شديد للكبد.

-تدخين السجائر..

في كل عام يموت حوالي 480،000 شخص في الولايات المتحدة نتيجة لاستخدام السجائر، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما كشفت دراسة أجريت عام 2011 أن التدخين كان سببًا لنحو نصف سرطانات الكبد، ولذا يقول الدكتور نيل شيروود: "التدخين أمر مروع للنظام عمومًا بسبب المواد الكيميائية الضارة وزيادة الإجهاد التأكسدي في النظام". "هذا الإجهاد في النظام يمكن أن يصل في النهاية إلى الكبد مسبباً ليس فقط تلف خلايا الكبد ولكن أيضًا تلفًا خلويًا للنظام بأكمله."