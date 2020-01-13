شكرا لقرائتكم خبر عن معتقدات خاطئة تمنعنا عن ممارسة الرياضة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الناس لا يخصصون الوقت الكافي لممارسة النشاط البدني إضافة إلى الكثير من المفاهيم الخاطئة عن هذا الموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بمداومة النمط الرياضي بشكل عام وأسباب تمنعنا عن ممارستها.



ونقلت صحيفة "إندبندنت" 9 خرافات شائعة غير صحيحة عن اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية، واستعرضت آراء الخبراء ومدى حقيقة كل منها.

1- كنت أتمتع باللياقة سابقا ولا أحتاج الرياضة الآن

لسوء الحظ، فإن الفوائد الصحية المترتبة على التمرينات لن تدوم إذا لم تدعم نظام التمرينات. يمكن أن يؤدي التقليل منها إلى خسارة ملحوظة في الفوائد الأولية، مثل اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية والتحمل. الحفاظ على مستويات عالية من النشاط البدني طوال حياتك يرتبط بأفضل النتائج الصحية.

2- الوقوف على قدميك طوال اليوم ليس له نفس فائدة التمرين

أن تكون على قدميك وتتنقل طوال اليوم يعني أنك تتمتع بمستوى عالٍ من النشاط البدني. وهذا يعد تعزيزا للصحة. ولتحسين الفوائد الصحية، قم بزيادة مستوى التمرين - بما يكفي لتسبب التعرق قليلاً - إلى ١٥٠ دقيقة على الأقل في الأسبوع، حيثما أمكن ذلك.

3- يجب أن تكون التمارين 10 دقائق أو أكثر، وإلا فإنها مضيعة للوقت

الخبر السار هو أن الإرشادات الحديثة ألغت الحاجة إلى ممارسة النشاط البدني في نوبات لمدة 10 دقائق على الأقل. لا يوجد حد أدنى للفوائد الصحية، لذا يمكنك القيام بالأعمال اليومية النشطة، مثل حمل حقائب تسوق ثقيلة وأعمال منزل أو صعود درجات السلالم لتحسين صحتك.

4- أعاني مرضا مزمنا، لذا يجب أن أتجنب ممارسة التمارين الرياضية

هذا ليس صحيحا. أن تكون أكثر نشاطًا سيفيد مجموعة من الحالات المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن. كن نشيطًا بقدر ما تسمح به حالتك، واستهدف النشاط المعتدل لمدة 150 دقيقة في الأسبوع إن أمكن. إذا كانت لديك احتياجات صحية معقدة، فاطلب الحصول على تصريح طبي من الطبيب قبل أن تبدأ نظام تمرين جديد.

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5- أنا أكبر من أن أمارس التمارين

تشير الدلائل إلى أن الشيخوخة وحدها لا تسبب مشاكل كبيرة حتى تكون في منتصف التسعينيات. ويمكن زيادة القوة وكتلة العضلات، حتى في هذا العمر المتقدم.

6- التمرين سوف يجعلني نحيفة

هذا ليس صحيحا أيضا. اجمع بين تقييد السعرات الحرارية والنشاط البدني لمزيد من فقدان الوزن الناجح والصحي. وتذكر: لا يمكنك تجاوز نظام غذائي سيء. وقد يحتاج الأشخاص الذين لديهم أهداف كبيرة لفقدان الوزن إلى القيام بأكثر من 300 دقيقة أسبوعيًا من النشاط ذي الكثافة المعتدلة لتحقيق هدفهم.

7- اركض مرة واحدة في الأسبوع، لكن هذا لا يكفي

كن مطمئنًا، لأن أي قدر من الجري، حتى مرة واحدة في الأسبوع، يؤدي إلى فوائد صحية مهمة. إذا لم يكن لديك متسع من الوقت لممارسة الرياضة، فحتى أقل من 50 دقيقة من الجري مرة واحدة في الأسبوع بوتيرة أبطأ من 6 أميال في الساعة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة.

8- أنا حامل لذلك أحتاج إلى الرياضة

النشاط البدني المعتدل الشدة آمن للنساء الحوامل اللائي يتمتعن بصحة جيدة عمومًا ولا يشكل أي خطر على صحة الجنين. النشاط البدني يقلل من خطر زيادة الوزن المفرط ومرض السكري أثناء الحمل.

9- لا أشعر أنني بحالة جيدة، لا ينبغي أن أمارس الرياضة

إذا كنت تعاني من الحمى أو تعاني من مستويات عالية من الألم أو الإرهاق، فلا تمارس التمارين الرياضية. في معظم الحالات الأخرى، يكون النشاط البدني آمنًا، لكن استمع إلى جسدك وقلل حمل التمرينات إذا احتجت لذلك.