7 أسباب لاستئصال الرحم.. و4 نصائح بعد الجراحة

استئصال الرحم إجراء جراحي ضروري في بعض الحالات - أرشيفية

استئصال الرحم هو الخيار الأخير والصعب بعد تجربة عدة علاجات لم تجدِ ولم تحقق النتائج المطلوبة، لذا يقرر الطبيب اللجوء إلى الجراحة.



وتقول الدكتورة غادة عيسى، استشاري النساء والتوليد بمصر، إن استئصال الرحم هو إجراء جراحي ضروري في بعض الحالات شديدة الإعياء، حيث يتم استئصال الرحم ولا يمكن بعده حدوث حمل، وبهذه الجراحة تتوقف الدورة الشهرية عن الحدوث.

وتضيف: "استئصال الرحم لأسباب غير سرطانية عادة لا يتم إلا بعد تجربة علاجات أخرى لا تنجح مثل العلاج الهرموني".





وتوضح عيسى أن هناك عدة أنواع لعملية استئصال الرحم كالتالي:

استئصال الرحم الجزئي

وخلالها يتم استئصال جزء من الرحم، وقد يترك عنق الرحم سليما.

استئصال الرحم الكلي

ويتم خلاله استئصال الرحم بأكمله، بما في ذلك عنق الرحم، وقد يحتاج الأمر بعد ذلك إلى العلاج بالهرمونات البديلة إذا تمت إزالة كل من المبيضين.

استئصال الرحم المهبلي

إزالة الرحم من خلال شق صغير داخل المهبل، ولا يوجد أي شقوق خارجية، لذلك لن يكون هناك أي ندوب واضحة.

استئصال الرحم بالمنظار

من خلال أنبوب طويل ورقيق مع ضوء عالي الكثافة، وكاميرا عالية الدقة يتم إدخالها من خلال شقوق في البطن، كما يتم إجراء 3 أو 4 شقوق صغيرة بدلا من شق واحد كبير.





وتوضح استشاري النساء والتوليد أن التخدير الكلي لن يجعلك تشعرين بأي ألم، أما المخدر الموضعي سيخدر جسمك من تحت الخصر، ولكن ستكونين متيقظة أثناء الجراحة.

وتقول عيسى: "بعد العملية تحتاج المريضة إلى قضاء يوم واحد في المستشفى، وتناول بعض المسكنات والتجول في المستشفى، لأن المشي يساعد على منع تشكيل جلطات بالساقين".

ونصحت عيسى بالاستمرار في ممارسة المشي، سواء داخل منزلك أو في محيط منطقتك، كما نصحت بتجنب القيام ببعض الأنشطة مثل:

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- دفع وجذب الأجسام بقوة (استخدام مكنسة كهربائية).

- رفع المواد الثقيلة.

- ممارسة العلاقة الزوجية.

- الانحناء.





وتوضح استشاري النساء والتوليد: "إذا أجريت الجراحة عن طريق المهبل أو المنظار ستكونين قادرة على استئناف معظم أنشطتك العادية".

وأشارت الدكتورة غادة عيسى إلى أهم أسباب استئصال الرحم وهي:

1- آلام الحوض المزمنة.

2-نزيف لا يمكن السيطرة عليه.

3- سرطان الرحم، أو عنق الرحم، أو المبايض.

4-الأورام الليفية، وهي الأورام الحميدة التي تنمو في الرحم.

5- التهاب الحوض، وهو عدوى خطيرة تصيب الأعضاء التناسلية.

6-سقوط الرحم، والذي يحدث عندما يسقط الرحم من خلال عنق الرحم.

7- بطانة الرحم المهاجرة، وهو اضطراب في البطانة الداخلية للرحم ينمو خارج تجويف الرحم.