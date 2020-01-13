القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 150 غراماً (طرية)

- السكر البني : كوب

- الماء : ملعقتان كبيرتان ونصف

- طحين : 3 اكواب

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- اليانسون : 3 ملاعق صغيرة (حبّ)

- بشر الليمون : 2 ملعقة صغيرة الطريقة: 1. دقي اليانسون مع السكر بواسطة المدقة حتى يصبح خشناً. 2. اخلطي السكر واليانسون مع الزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح كريمياً. 3. أضيفي الطحين والملح وبشر الليمون والماء والبيكنج باودر والفانيلا واخفقي حتى تتكون عجينة طرية وناعمة. 4. اتركي العجينة مغطاة لمدة ساعتين في الثلاجة. 5. أخرجي العجينة من الثلاجة ومديها بواسطة الشوبك (المرق) على سطح مرشوش دقيق وقطعيها بالقطاعات بحسب الشكل المرغوب. Advertisements 6. ضعي البسكويت في صينية الفرن بعد تبطينها بورق الزبدة. 7. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى ينضج البسكويت ويصبح ذهبي فاتح. 8. اتركي البسكويت ليبرد قليلاً وقدميه دافئاً أو بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفِ على طريقة اعداد و تحضير "المغلي بالكراوية" باليانسون مطحون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اليانسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.