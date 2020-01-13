تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بان كيك الشوكولاتة

المقادير

- طحين : كوب ونصف

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة (مفصول الصفار عن البياض، ومخفوق البياض)

- حليب : كوب ونصف (سائل)

- الزبدة : 100 غراماً (سائلة)

- الشوكولاتة : كوب (سائلة)

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (للتقديم)

الطريقة:

1. اخلطي الطحين والسكر، والفانيلا السائلة، والبيكنج باودر، وصفار البيض، والحليب، والزبدة السائلة بوعاء الخلط.

2. أضيفي بياض البيض المخفوق واخلطي جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

3. جهزي ورقة زبدة، وشكلي أقراص متباعدة من الشوكولاتة السائلة، وأدخليها للفريزر مدة ساعة.

4. ذوبي ملعقة صغيرة من الزبدة بمقلاة غير لاصقة، وضعي مقدار مغرفة من خليط البان كيك، ثم أضيفي قرص من الشوكولاتة، وأضيفي مقدار آخر من خليط البان كيك فوق قرص الشوكولاتة، قلبي البان كيك على الجهتين.

Advertisements

5. كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية.

6. زيني بان الكيك بالشوكولاتة بالمزيد من الشوكولاتة بحسب الرغبة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الباردة