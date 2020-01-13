تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الباردة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتغليفة : كريمة : كوب (سائلة)

الشوكولاتة : كوب (مفرومة) - الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. اخفقي السكر مع الزبدة حتى يصبح الخليط كريمي وهش. 2. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 3. اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح. 4. أضيفي خليط الطحين بالتناوب مع خليط الحليب إلى خليط الزبدة والبيض والسكر واخفقي حتى تتجانس المكونات. 5. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 6. سخني الفرن على حرارة 170 درجة. Advertisements 7. صبي المزيج في القالب المجهز وأدخليه للفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 8. لتحضير التغليفة: ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان. 9. أضيفي الشوكولاتة المفرومة وارفعي القدر عن النار وحركي المزيج حتى تذوب الشوكولاتة بالكريمة ويصبح المزيج ناعماً. 10. ضعي الخليط في الثلاجة. 11. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد. 12. بعد تبريد التغليفة اخلطيها بالملعقة ثم وزعي التغليفة على الكيك البارد وأدخليها في الثلاجة لحين التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سافويار بكريمة الزبادى والمانجو

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