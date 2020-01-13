تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس القرع الأصفر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب مركز محلى : علبة

- القرع : علبة (مهروس بوريه)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : 3 اكواب (مخفوقة) الطريقة: 1. سخني الحليب المكثف المحلى في قدر غير لاصق على نار متوسطة مع التحريك حتى يصبح لونه مائلا للكراميل الفاتح. 2. أضيفي القرع المهروس والملح وقلبي مع التحريك على النار لمدة 4 دقائق ثم اتركي المزيج حتى يبرد تماماً. 3. أضيفي 2 كوب من الكريمة المخفوقة للمزيج وقلبي حتى تتمازج المكونات. Advertisements 4. صبي المزيج في أكواب التقديم وضعيه في الثلاجة لحين التقديم (تقريبا لمدة 3 ساعات). 5. عند التقديم زيني الوجه بباقي كمية الكريمة وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سافويار بكريمة الزبادى والمانجو

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