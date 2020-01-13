القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 3 اكواب (سائل)

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

- النشاء : 5 ملاعق كبيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- مستكة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مفروم خشن / للتزيين) الطريقة: ضعي الحليب والكريمة مع النشا في قدر على النار الهادئة.

أضيفي السكر وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان وتصبح المهلبية كثيفة وكريمية.

أزيلي القدر عن النار ثم ضعي المستكة وماء الزهر وقلبي.

صبي المزيج في أكواب أو زبديات ثم وزعي الفستق الحلبي على وجه الأطباق.

ضعي المهلبية في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مفروكة الفستق بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سافويار بكريمة الزبادى والمانجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.