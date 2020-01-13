تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف اللوز بالعسل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ورق البسطيلة : 10 أوراق

- لوز : كوبان (مقشر ومطحون)

- سكر : كوبان

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ماء الزهر : ملعقتان كبيرتان (عطر)

- القرفة : رشّة

- ماء الزهر : رشّة الطريقة: 1. نمزج كؤوس اللوز المقشر ومرحي أو كاوكاو وكؤوس السكر الغير معمر، وعطر ماء الزهر ورشة صغيرة قرفة. 2. نمزج الكل مع إضافة ماء الزهر حتى نحصل على عجينة طرية نشكل منها أصابع طويلة. نأخذ ورقة الديول نقسم الورقة على 2 في كل نصف ورقة ذيول نعمل فيها الحشوة ونلفها أصابع وفي الأخير نلصق ببياض البيض لكي لا تفتح في القلي نسخن الزيت ونقليهم على نار متوسط حتى يتحمر ونزينتم باللوز على الأطراف. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف القرفة المقرمشة

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