تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف القرفة المقرمشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات) الطريقة:

اخلطي البيضة مع ملعقة من الماء في طبق.

اخلطي السكر والقرفة في طبق آخر.

وزعي رشة من السكر والقرفة على سطح الطاولة.

مدي عجين البف باستري على السطح وادهني العجين بالبيض بواسطة فرشاة ثم وزعي حوالي ملعقة من خليط السكر والقرفة على العجين.

لفي العجين على شكل رول وقطعيها إلى شرائح متوسطة السماكة بواسطة سكين حادة.

ضعي الرولات في صينية مبطنة بورق الزبدة و ادهنيها بالبيض.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 400 درجة لمدة 12 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة باللبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالشوفان

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