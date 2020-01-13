تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة البيضاء

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشوكولاتة البيضاء : 2 كوب (رقائق)

- حليب مركز محلى : نصف كوب (مكثف)

- جبن كريمي : عبوة

- جوز الهند : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: ذوبي الشوكولاتة البيضاء مع الحليب المكثف المحلى في حمام مائي أو بالمايكرويف حتى تصبح ناعمة وكريمية.

أضيفي الفانيلا والملح و ¾ كوب من جوز الهند وحركي جيداً.

أضيفي الجبن الكريمي وحركي حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً ومتجانساً.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التشكيل.

شكلي كرات من المزيج واغمسيها بالكمية المتبقية من جوز الهند وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالشوفان

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