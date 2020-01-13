تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير التغليفة : الزبدة : 6 ملاعق كبيرة

حليب : 6 ملاعق كبيرة

سكر : كوب ونصف

حبيبات الشوكولاتة : ثلاث أرباع الكوب

مارشميلو : نصف كوب - السكر البني : كوب

- سكر : كوب (أبيض)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- البيض : 2 حبة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة ونصف

- الشوفان : كوب

- الماء : كوب وثلاثة ارباع الكوب (مغلي)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

اخفقي الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى تتجانس المكونات.

أضيفي البيض واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين والبيكنج صودا والملح والكاكاو واخفقي حتى يصبح المزيج متجانساً وسميكاً.

أضيفي الماء المغلي للشوفان واتركيه لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الخليط لخليط الكيك واخفقي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي حتى يصبح الخليط متجانس وصبي المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة ورشة طحين وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد تماماً.

لتحضير التغليفة: ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي الحليب وحركي حتى يغلي لمدة 30 ثانية.

خففي النار وأضيفي حبيبات الشوكولاتة والمارشميلو وحركي حتى يصبح المزيج ناعماً.

صبي المزيج فوق الكيك فوراً ويجب ان يكون الكيك بارداً.

اتركيه ليبرد قليلاً ثم قطعي الكيك وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الفانيلا بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن الشوفان بالفراولة والموز والقرفة

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