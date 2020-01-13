تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة العدس بالكاري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- العدس الاصفر : كوب (مغسول ومصفى)

- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الماء : 5 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى البصل.

أضيفي العدس والكاري والفلفل الأسود والملح والزنجبيل والكركم والكمون وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الماء وغطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج العدس.

اطحني الشوربة في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعماً وأعيديه للقدر وسخنيه وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن

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