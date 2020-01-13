تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالكاري وجوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير صوص الكاري : زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مفروم)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

معجون الليمون : ملعقة كبيرة (الأخضر)

السكر البني : ملعقة كبيرة

معجون الكاري : ملعقة كبيرة (الأحمر)

حليب جوز الهند : علبة

الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ربع كوب

بشر الليمون : ملعقة كبيرة

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة / للتزيين) - السلمون : 600 غراماً (فيليه / مقطع شرائح)

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 475 درجة.

بطني صينية الفرن بورق الالمنيوم.

اخلطي زيت الزيتون مع الكاري والملح وبودرة البصل وبودرة الثوم في طبق.

أضيفي السكر البني والثوم واخلطي جيداً.

افركي شرائح السلمون بالمزيج جيداً وضعي السلمون في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها جانباً.

لتحضير صوص الكاري: سخني الزيت في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي الثوم والزنجبيل ومعجون الليمون وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي السكر ومعجون الكاري وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي حليب جوز الهند والصويا صوص وعصير الليمون وبرش الليمون واخلطي واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق.

أضيفي السلمون للصوص وزيني وجه الطبق بالكزبرة وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو النودلز حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالكاري للرجيم تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة

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