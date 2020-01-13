تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة لحم مشوية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً (هبرة بدون دهون)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الشوفان : نصف كوب (مطحون)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي اللحم مع الشوفان في طبق.

أضيفي الملح والفلفل والكمون والبهارات واخلطي.

أضيفي البقدونس واخلطي جيداً.

اصنعي كرات من الكفتة وبسطيها قليلاً.

ادهني شواية الجريل بالزيت واشوي الكفتة على الجهتين حتى تنضج وتتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب اللبن الزبادي أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطر باللحمة المفرومة طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

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