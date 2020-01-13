تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقبلات بف باستري بالفطر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفطر : 2 كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : ربع ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة ونصف

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 200 غم (مبشور)

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعة الشكل)

- البيض : 1 حبة (مخفوق) الطريقة: 1. سخني ملعقة كبيرة من الزيت مع ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة. 2. أضيفي الفطر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ازيليه من المقلاة وضعيه في طبق جانباً. 3. أضيفي الكمية المتبقية من الزيت والزبدة وقلبي البصل لمدة 5 دقائق حتى يطرى. 4. أضيفي السكر والأعشاب المجففة واتركي المزيج على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. 5. أضيفي الفطر والثوم البودرة والملح والفلفل وحركي حتى تتمازج المكونات. Advertisements 6. أضيفي الجبن البارميزان المبشور. 7. وزعي الحشوة على قطع البف باستري وضعيها في صينية وأدخليها الفرن على حرارة 400 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر. 8. قدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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