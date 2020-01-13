تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطر باللحمة المفرومة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- الفطر : كوب (طازج ومفروم مكعبات صغيرة جداً)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزيت النباتي وزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم والفطر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل المكونات.

أضيفي اللحم المفروم والملح وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللحم بني اللون وينضج.

أضيفي البقدونس والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق إضافية.

ضعي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك لحم بصلصة الفطر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

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