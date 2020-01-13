القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الصوص : الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

الزبدة : ملعقة كبيرة

الفطر : كوب (طازج ومقطع شرائح رفيعة)

الأعشاب الإيطالية : نصف ملعقة صغيرة (مجففة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

كريمة الطبخ : كوب ونصف (سائلة) - الستيك : 4 قطع (فيليه عجل / مدقوق قليلاً)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements تبلي الفيليه بالملح والفلفل.

سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة على نار عالية وأضيفي الفيليه وقلبيه حتى يتحمر ويصبح بني اللون ثم ازيليه من المقلاة واتركيه جانباً.

أضيفي الفطر والثوم والأعشاب وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الزبدة والملح والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الكريمة وأعيدي السيتك واتركي المزيج يغلي على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

قدميه ساخناً إلى جانب الباستا أو الأرز أو حتى السلطة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك لحم بصلصة الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.