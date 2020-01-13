تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم بالريحان وجبن الفيتا

المقادير

- طماطم : 2 حبة (كبير الحجم / مفرومة مكعبات)

- ريحان : كوب (طازج ومفروم)

- جبن فيتا : نصف كوب (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حبّ البركة : ملعقة صغيرة

- السمسم : ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الطماطم والريحان في طبق.

وزعي جبن الفيتا.

اخلطي عصير الليمون والملح وزيت الزيتون وصبي المزيج فوق السلطة وحركيها.

زينيها بالسمسم وحبة البركة وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة الطماطم للمكرونة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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