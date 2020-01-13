تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- فليفلة خضراء : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- الفليفلة الحمراء : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- أرز بسمتي : كوب (مغسول ومصفى)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- مرق دجاج : كوب

- فلفل الهلابينو : حسب الرغبة (للتزيين)

- الفاصوليا الحمراء : حسب الرغبة (للتزيين)

- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: سخني الزيت النباتي في قدر صغير على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الفليفلة الحمراء، والخضراء.

بهري المكونات بالملح، وبودرة الثوم، والبابريكا، والفلفل الأسود.

أضيفي صلصة الطماطم، وحركي، ثم أضيفي كوب الأرز وقلبيه مع باقي المكونات في القدر حتى تتوزع جيداً.

أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة، وصبي مرق الدجاج.

غطي القدر، واتركي الأرز حتى ينضج ويتفلفل.

اسكبي الأرز المكسيكي بطبق التقديم، وقدميه ساخناً، وزيني بفلفل الهلابينو الحار، والفاصولياء الحمراء، ورشة من الكزبرة الخضراء المفرومة بحسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المحشي بالأرز

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