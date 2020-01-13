تعرف علي أهم وأبرز فوائد الحبق

الحبق ينتمي الحبق أو الريحان لفصيلة الشفويات ذات الأوراق الخضراء رمحية الشكل، وتكون أزهاره على شكل قضبان، وهو نبات عطري يكثر تواجده في مكة المكرمة في محافظة القنفذة.

وعلى طول الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، والهند، ويتكوّن من الألياف، والدهون، والكربوهيدرات، والبروتينات، وزيوت طيارة؛ كمادة اليوجيونول، والكولسترول، ومضادات للأكسدة، وفيتامين (ج، أ)، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفايبر، والمغنيسيوم، وبيتا كاروتين. يمكن زراعة الحبق عن طريق زراعته بالبذور، أو الزراعة عن طريق العقل الغضّة وغرسها بالتربة أو الأصيص، والعناية به وريّه بصورة جيدة.

أنواع الحبق حبق الأشعر، وحبق إلنبيكي، وحبق إيرفني، والحبق الأبيض الرمادي، والحبق الأصغر، والحبق الأمريكي، والحبق الأليف الدولوميت، وحبق البهيج، والحبق البيضاوي، والحبق العبر أمازوني، والحبق الفنديريستي، والحبق الفيشري، والحبق كبير الأزهار، والحبق الكودي، والحبق الكيني، والحبق الماسي، والحبق المتدلي، والحبق المتوابي وغيرها من الأنواع الأخرى.

فوائد الحبق يقي من السرطانات. يعزز من دور الجهاز المناعي للجسم. يسكّن الآلام المختلفة؛ كالآلام الدورة الشهرية. يشفي من الصداع والشقيقة. يقلل من إفراز العرق. يطرد البلغم. يعالج الأمراض الجلدية؛ كالحصبة، والجدري. يشفي من الجروح. يعالج نزلات البرد، والالتهابات الرئوية.

يشفي من حمى الملاريا؛ لاحتوائه على مواد تخفض من درجة الحرارة العالية. يدخل في صناعة العطور. يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. يمنح الجسم الاسترخاء ويريح الأعصاب. يفتح الشهية. يقلل من الوزن الزائد؛ لأنه يحرق السعرات الحرارية بشكل فعّال.

Advertisements

يخلّص الجسم من الغثيان والاستفراغ. يشفي من الأمراض الجلدية؛ كحب الشباب، والثآليل، والبثور المختلفة. يكافح البكتيريا. يعالج ألم العظام والمفاصل والروماتيزم. يقي الخلايا من التلف. يشفي من ديدان الأمعاء. فوائد الحبق للشعر يعالج تساقط الشعر. يخفف من أعراض الحكة. يخلّص فروة الرأس من الأمراض المختلفة؛ مثل قشرة الرأس.

يحفّز من إنبات الشعر ونموه؛ لأنه ينشط الدورة الدموية من خلال مزيج مكوّن من أوراق الحبق مع زيت الشعر. يخفف من ظهور الشيب بغسل الشعر بمنقوع مسحوق الحبق. يزيد من كثافة الشعر ويقوّيه. يحمي الشعر من عوامل الجوّ والتأثيرات الخارجية؛ كأشعة الشمس؛ لاحتوائه على مضادات للأكسدة.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم 8 زيوت لحرق الدهون

الأمراض الجلدية المصاحبة لمرض السكري مِن النوع الثاني