شكرا لقرائتكم خبر عن الثعبان البشرى.. طفل هندى يصاب بمرض جلدى نادر يغطى جسمه بجلود سميكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، صور طفل هندى 10 سنوات، بجلود سميكة تغطى جميع أنحاء جسمه، نتيجة إصابته بمرض جلدى نادر، والذى أطلق عليه "ثعبانًا بشريًا"، بسبب القشور السميكة التي تغطي جسمه فى حالة جلدية نادرة تسمى "السماك الصفحى "، وقالت الصحيفة، "جاجاناث" يجبر على الاستحمام والترطيب باستمرار لمنع جلده من التصدع " التشقق".



طفل هندى يصاب بمرض جلدى نادر

قال الأب براباكار برادهان، إنه لا يستطيع تحمل نفقات علاج ابنه، حيث أطلق على هذا الطفل الذى يبلغ من العمر 10 سنوات في الهند "الأفعى البشرية" لأن جلده مغطى بالجلد السميك الجاف.



لا يوجد علاج لهذه الحالة

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه القشور تمثل حالة نادرة وغير قابلة للشفاء، مما يعني أنه غير قادر على التخلص من الخلايا القديمة بسرعة كافية، إن جلد جاجاناث يتساقط باستمرار لأنه جاف للغاية، وهو أحد المضاعفات الأخرى لحالته.



مع والديه الذين لا يستطيعا علاجه

تزعم التقارير، أنه يحتاج إلى الاستحمام كل ساعة ويغسل نفسه بالمرطب عدة مرات في اليوم لتهدئة بشرته الجافة المؤلمة، أصبحت بشرته مشدودة لدرجة أنه غالبًا ما يكون غير قادر على المشي بشكل صحيح، ويحتاج إلى عصا لمساعدته على مد أطرافه.

Advertisements

وقالت الصحيفة، لا يستطيع والد جاجاناث، الذي يعمل كعامل في حقل الأرز، تحمل تكلفة علاج ابنه، مضيفا، لقد عانى ابني من هذا المرض منذ الطفولة، وليس هناك علاج له، ليس لدي ما يكفي من المال لأخذه لتلقي العلاج وكسر قلبي لرؤيته يعاني من هذا المرض كل يوم.



جلده الجاف يجعله يتالم

وقالت الصحيفة، يصيب هذا المرض أقل من شخص واحد من بين كل 200 ألف شخص، وهو واحد من 20 نوعًا من السماك، مضيفة بأن سبب الإصابة بالسماك هو جين معيب، يمكنه إما تسريع أو إبطاء المعدل الطبيعي الذي يتجدد فيه الجلد، في كلتا الحالتين، فإنه يتسبب في تراكم الجلد المتقشر الخشن الذي يشبه قشور الأسماك أو الزواحف، كما يتضح مرض السماك منذ الولادة، مما يترك الطفل مغطى بغشاء شفاف يسمى غشاء الكولوديون، يلقي الغشاء بعد أسابيع قليلة، تاركاً الجلد أحمر اللون، ويظهر بمساحات كبيرة ذات لون غامق.



الطفل الثعبان

وأوضحت الصحيفة، إن هذا المرض يجعل الجلد مشدودا، بحيث يمكن أن تجعل إغلاق العينين صعبًا، في بعض الحالات، يسحب الجلد حول العينين بإحكام شديد، مما يؤدي إلى تحول الجفون إلى الخارج لكشف الغطاء الأحمر الداخلي، الأطفال معرضون لخطر الإصابة أو الجفاف لأن حاجز جلدهم ضعيف للغاية، قد يكون لديهم أيضًا مشاكل في الجهاز التنفسي، وتساقط الشعر، وتشوهات المفاصل نتيجة لهذه الحالة، للأسف، لا يوجد علاج لحالة، ويمكن علاجه فقط بالكريمات والأدوية لتخفيف الأعراض.

وقال طبيب الأمراض الجلدية في الحي الهندي الذي يعيش فيه، والذي لا يرغب في الكشف عن هويته: "هذا المرض غير قابل للعلاج، رغم أن بعض الأطباء يقولون إن هناك علاجًا.

وأكد الدكتور راخيش، كبير استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى أستر "Aster "، في ولاية كيرالا بالهند، إن داء "السماك الصفحي"، هو أحد أندر الأمراض الجلدية الخلقية.