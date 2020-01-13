الأبوة والأمومة الإيجابية يجعلان الأطفال أكثر نجاحًا فى المستقبل

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يلعب الآباء دورًا مهمًا للغاية في دعم نمو أطفالهم خلال الفترة الحرجة من 0 إلى 7 سنوات، حيث تعد سنوات نمو الطفل هذه عاملاً بالغ الأهمية للصحة والرفاهية والمسار العام لحياة الأطفال بعدة طرق، ولكن لحسن الحظ ، هناك أشياء كثيرة يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة أطفالهم على النمو والمزيد من التعلم.
وأكد سانجيف بي ساني، العالم السلوكي والمدير الرئيسي لكلية جيندال للعلوم السلوكية (JIBS)، على أن أنماط سلوك الوالدين وما يترتب عليه يؤثر على الأطفال، حيث يمكن أن تكون هذه السلوكيات المتسقة وغير المتسقة من سلوك الوالدين على الأطفال.
وأضاف مدير كلية جيندال للعلوم السلوكية، يمكن أن يكون هناك حواجز على طرق التواصل بين الوالدين والأطفال، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العقلية للطفل، ففي المنزل مثلا، يتورط الأطفال أحيانًا في نزاع مع الوالدين ، وهذا أمر لا مفر منه، لذا فأن مساعدة الأطفال على تطوير مهارات الصراع الصحية يستغرق وقتًا ونهجًا ثابتًا.
ووفقا لنظرية التعلم الاجتماعي ، يتعلم الناس من خلال مشاهدة الآخرين، فالأطفال يفعلون الشيء نفسه، حيث يكرر الأطفال ما يسمعون ، ويقلدون ما يرونه، و لهذا السبب ، من المهم على الأباء والأمهات أن يضعوا في اعتبارهم الأشياء التي يقومون بتدريسها لأطفالهم، لما لها من تأثير على سلوكهم فى المستقبل.
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