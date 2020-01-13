تعرف علي أعراض الضغط الدموي

أعراض انخفاض الضغط، قد تكون مقلقة في بعض الأحيان. علماً أنّ هبوط الضغط الدموي يبدو مرحباً به أكثر من ارتفاع الضغط لدى كثيرين.

اكتشفي في ما يلي أعراض انخفاض الضغط الدموي، بحسب "مايو كلينك"، وقومي باللازم:

يعتبر ضغط الدم عند القراءة أقل من 90 مم من الزئبق للعدد الأعلى (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق للعدد السفلي (الانبساطي) بشكل عام ضغط دم منخفض.

قد تتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة. من المهم معرفة ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه.

أسباب انخفاض ضغط الدم

ضغط الدم هو مقياس الضغط الموجود داخل الشرايين أثناء مرحلة النشاط والراحة لكل نبضة قلب.

الضغط الانقباضي: أعلى قراءة لضغط الدم، وهي كم الضغط الذي يولده القلب عند ضخ الدم عبر الشرايين إلى باقي الجسم.

الضغط الانبساطي: أدنى قراءة لضغط الدم، وهي تشير لكم الضغط في الشرايين عندما يرتاح القلب بين الضربات.

تُحدد الإرشادات الحالية ضغط الدم الطبيعي ب[ 120/80 ملم زئبق.

يختلف ضغط الدم خلال اليوم حسب وضع الجسم، وإيقاع التنفس، ومستوى التوتر، والحالة الجسدية، والأدوية التي تتناولها، وما تتناوله من طعام وشراب، وحتى الوقت من اليوم. وعادة ما يكون ضغط الدم منخفضًا في الليل ويرتفع بحدّة عند الاستيقاظ.

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيراً جداً، كما الارتفاع.

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يشير انخفاض ضغط الدم إلى وجود مشكلة كامنة، خصوصًا عندما ينخفض فجأة أو يصاحبه علامات وأعراض مثل:

_ الدوخة أو الدوار.

_ الإغماء (فقدان الوعي).

_ عدم وضوح الرؤية.

_ الغثيان.

_ الإرهاق.

_ فقدان التركيز.

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