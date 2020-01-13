صحة ورشاقة

دراسة تؤكد أن تمارين التمدد له فائدة كبيرة

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تمارين التمدد أو الإطالة stretches من أفضل التمارين البسيطة التى يمكن أنتمارسها فى أى مكان سواء بمجرد استيقاظك من النوم أو فى العمل أو قبل ممارسة   ولها فوائد  صحية عديدة، فهى تخفف الألم وتحافظ على مرونة الجسموتحسن من شكل الجسم، وفى السطور التالية

نتعرف على أهمية وفوائد ممارسة تمارين التمدد كل يوم

لصحتك، وفقا لموقعnet doctor  البريطانى

التمدد قبل التمرين مفيد لإعداد الجسم للتمرين والمساعدة

في تقليل الإصابة، علاوة على الفوائد التالية:

1-    تحسن مرونة جسمك

التمدد يمكن أن يحسن من نطاق حركتك ومرونتك إذا

مارسته بانتظام وبشكل يومي.

2-    تحسين وضعية جسمك

التمدد يمكن أن يساعد في تحسين وضعية الجسم، حيث

يمكن أن يساعد إطالة مجموعات العضلات مثل أوتار

الركبة وتلك الموجودة حول الصدر بشكل منتظم في

مواجهة بعض آثار تلك الساعات التي تقضيها في

الجلوس على المكتب أثناء العمل.

3-    تقليل خطر الإصابات العضلية

يمكن أن يساعد التمدد على تقليل خطر الإصابة وتخفيف

بعض الإصابات (مثل آلام أسفل الظهر) ، خاصة إذا

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كانت قلة المرونة مشكلة في العضلات المحيطة.

4-    الاسترخاء

 التمدد يساعد جسمك على الاسترخاء، حيث أنك خلال

التمدد لا تقوم بحرق اي سعرات حرارية، لذا فهو وقت

مثالي للجلوس (أو الاستلقاء) والتركيز على التنفس

بعمق، مما يتيح لك التخلص من التوتر والقلق.

يمكنك ممارسة تمارين التمدد بشكل يومى مع  5-10

دقائق للاحماء قبل التمدد لزيادة تدفق الدم إلى العضلات

قبل التمدد - قد يكون هذا أمرًا بسيطًا مثل المشي لمدة

قصيرة أو القيام بصعود وهبوط السلم قبل التمدد.

ويمكن القيام بتمارين التمدد الرقبة والكتف والصدر

والظهر لتحسين مرونتها اعملها والتخلص من التوتر فى

هذه العضلات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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