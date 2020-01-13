تعرف علي أهم أسباب التعلثم عند الأطفال

"تأتأة وعدم القدرة على نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح"، جميعها من العلامات التى تظهر على بعض الأطفال وتسمى بالتلعثم وهو من الاضطرابات التى يعانى منعا الأطفال وقد تؤثر على حالته النفسية بسبب سخرية المحيطين به وخصوصا زملائه فى المدرسة، وحسب ما ذكره موقع healthychildren فأن هناك العديد من الاسباب.

التى تؤدى لإصابة الاطفال بالتلعثم وهى:

1:قد يكون التلعثم ناتج عن اصابة الطفل بمشاكل عصبية عديدة تؤثر على النطق والكلام وعضلات الوجه والدماغ، لذلك ينصح بالفحص الشامل واجراء الاشاعات اللازمة لمعرفة سبب التعلثم عند الطفل.

2:للعوامل الوراثية دور كبير فى إصابة الطفل بالتعلثم وذلك فى حالة إصابة أحد الابوين أو أفراد العائلة بالتلعثم فهى تنتقل للأبناء.

3:الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرض له الطفل قد يؤثر على نطق الكلمات وتكون جمل وخصوصا المشاكل الاسرية التى يتعرض لها، لذلك ينصح الأبوين بتعزيز حالة الطفل النفسية وثقته بنفسه.

4:مشاكل فى اللسان والفم أدت لعدم النطق بشكل صحيح ومنها ارتخاء اللسان، وهنا لا بد من عرض الطفل على طبيب مختص وعلاجه فورا، مع تأهيله نفسيا.

أعراض التعلثم عند الاطفال

1: تكرار الكلمات والأصوات، من العلامات التى تدل على إصابة الطفل بالتلعثم.

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2: الطفل الذى يعانى من التلعثم يعانى من مد الكلمات والاصوات بشكل كبير.

3: لا يستطيع الطفل نطق الكلمات والجمل بشكل صحيح ويعانى من التأتأة.

4:يشعر الطفل المصاب بالتلعثم بالتوتر والقلق الشديد، لذلك يجب على الابوين تعزيز الثقة بالنفس عند الطفل وعلاجه نفسيا.

وينصح بزيارة الطبيب وتأهيل الطفل نفسيا وتدريبه على نطق الكلمات بشكل صحيح.

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