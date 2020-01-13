تعرف علي أهم 5 طرق لعلاج تورم المفاصل

قد يحدث تورم المفاصل في واحد أو أكثر من المفاصل، كما قد يكون لديك أعراض أخرى، مثل الألم ، التصلب، وقد يحدث تورم فى المفصل بسبب مجموعة متنوعة من الحالات مثل التهاب المفاصل أو النقرس أو التهاب الأوتار أو الإصابة، وذلك بحسب موقع drugs، نتعرف فى هذا التقرير على طرق علاج وتخفيف تورم المفاصل.وعند تشخيص تورم المفاصل سيسألك الطبيب عن الأعراض، ة يقوم بفحص المفصل والتحقق من مدى تحركه في اتجاهات مختلفة، كما قد يقوم بفحص الدم أو الأشعة

السينية لاكتشاف سبب التورم، ويمكنه أيضًا إزالة السائل من مفصلك وإرساله إلى المختبر لإجراء الاختبارات.

علاج تورم المفاصل

يعتمد العلاج على سبب تورم المفصل، وقد يوصي طبيبك بالنصائح التالية للعلاج.

１- الراحة

تجنب الأنشطة التي تجعل التورم أو الألم أسوأ، قد تحتاج إلى تجنب وضع وزن على مفصلك أثناء وجود الألم . يمكن استخدام العكاز أو المشاية لتجنب وضع الوزن على المفاصل في الجزء السفلي من الجسم.

2- الثلج

ضع الثلج على المفصل المتورم لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعة، استخدم عبوة ثلج أو ضع ثلجًا في كيس من البلاستيك وقم بتغطيته بمنشفة. يساعد الثلج في منع تلف الأنسجة ويقلل من التورم والألم.

3- الحرارة

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قم بتسخين المفصل المتورم لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل ساعتين لعدة أيام ، الحرارة تساعد في تقليل الألم.

4- رفع المفصل لأعلى

رفع المفصل المتورم لأعلى سوف يساعد في تقليل التورم والألم، ادعم مفصلك على الوسائد أو البطانيات لإبقائها مرتفعة بشكل مريح.

5- مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

مثل الإيبوبروفين ، تساعد في تقليل التورم والألم والحمى، لكن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تسبب مشاكل في نزيف المعدة أو الكلى لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تتناول دواء سيولة للدم ، اسأل دائمًا طبيبك إذا كانت مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية آمنة لك.

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