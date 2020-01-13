‎4 أسباب لـ"القدم المسطحة".. و6 نصائح لتخفيف الألم

يعاني كثيرون من آلام غير معروفة الأسباب في القدم، وربما يكون الشخص مصابا بالقدم المسطحة "الفلات فوت" دون أن يدري، لذا عليه استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الآلام أو كانت مرتبطة بالمشي.

يقول الدكتور إبراهيم حنتيرة، استشاري جراحة العظام في مصر، إن "الفلات فوت" هو تشوّه يظهر في شكل سقوط باطن القدم وملامسته للأرض، وهذا التشوّه لا يسمح للقدم بالانثناء عند المشي ما يتسبب في الشعور بالألم، وأحيانا في مشاكل بالركبة أيضاً.





ويوضح "حنتيرة" أنَّ هناك عدة أنواع للفلات فوت هي:

1. الفلات فوت المرن (الفلات فوت اللحمي)، وفيه يظهر قوس القدم أثناء رفعها ويختفي عند وضع القدم على الأرض وغالباً ما يسبب ألماً.

2. الفلات فوت الصلب (الفلات فوت العظمي) وفيه يظهر تسطح القدم أثناء رفعها أو وضعها على الأرض ويعاني مريض هذا النوع بتصلب في القدم وصعوبة وألم في الحركة.

3. الفلات فوت الجزئي وفيه يلامس جزءا من باطن القدم سطح الأرض.

4. الفلات فوت الكلي وفيه تلامس كامل القدم سطح الأرض ويسبب ألماً في القدم والساق.

‎ويعزي حنتيرة أسباب الإصابة بالفلات فوت إلى الآتي:

1. عدم تكون العظام بالشكل الصحيح داخل القدم.

2. الإصابات أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

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3. الشلل الدماغي أو ضمور العضلات.

4. ارتداء أحذية غير مريحة.





ويحتاج علاج الفلات فوت إلى فحص الحالة جيداً، خاصة أن بعض الحالات لا تحتاج إلى علاج خاصة في حالة عدم وجود آلام أو صعوبات أخرى ناتجة عنها، ولكن هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها لتقليل الألم منها:

1. الحصول على قسط من الراحة.

2. استخدام الثلج لتخفيف الألم وتقليل الانتفاخ.

3. أداء تمارين التمدد والإطالة.

4. تناول الأدوية المسكنة للألم، مثل مضادات الالتهاب.

5. العلاج الطبيعي للقدم.

6. استخدام أجهزة تقويم العظام، أو تعديلات الأحذية، أو الدعامات، أو القوالب.

وقد تتطلب بعض الحالات إلى علاج وفي حالة الألم أو الضرر الشديد يفضل إجراء عملية جراحية.



