3 وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر بالجلسرين وماء الورد

يشتهر الجلسرين وماء الورد بتأثيرهما الفعال على البشرة وزيادة نعومتها وترطيبها، ويعدان من أشهر المكونات الطبيعية التى تستخدم فى وصفات طبيعية فعالة للعناية بالبشرة وعلاج مشاكلها، ويمكن باستخدام المكونان معًا الحصول على نتائج مثالية خاصة إذا خلطناهما مع مكونات أخرى تعالج مختلف مشاكل البشرة.

لذا تعرفى على هذه الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر باستخدام الجلسرين وماء الورد من موقع "stylecraze" للموضة والجمال.



وصفة الجلسرين وماء الورد للشعر الجاف



المكونات:



4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 ملاعق صغيرة من الجلسرين.

زجاجة رذاذ محكم.

جليسرين جلسرين

طريقة التحضير:

نجمع المكونات السابق ذكرها ونضعها في زجاجة رذاذ، ترج جيدًا ونضعها على الشعر الجاف لترطيبه.

وصفة ماء الورد والجلسرين لترطيب البشرة

المكونات:

1 ملعقة طعام من الجلسرين.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

زجاجة قطارة .

ماء الورد ماء الورد

خطوات التحضير:



نجمع بين المكونات السابق ذكرها ونضعها في زجاجة قطارة.

نغلق غطاء الزجاجة بإحكام ونهز الزجاجة.

نصب اثنين إلى 3 قطرات على الوجه مع التدليك جيدًا.

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين فى مرة الصباح وأخرى فى المساء.

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سيرم ماء الورد والجلسرين وجل الصبار

يساعد جل الصبار على حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما يعمل على ترطيب البشرة وتأخر ظهور التجاعيد، كما يعمل زيت الأركان على مرونة البشرة وترطيبها، كما يساعد زيت المسك العطري في علاج حب الشباب، وتحقيق التوازن في إنتاج الزهم ، وتأخير الشيخوخة، لذا يمكنك عمل وصفة طبيعية باستخدام هذه المكونات:



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة طعام من ماء الورد .

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

½ ملعقة كبيرة زيت أركان.

5 قطرات من عشبة إبرة الراعي .



الخطوات:

نصب المكونات في زجاجة قطارة ونستخدم القمع لتجنب الانسكاب، ونرج الزجاجة جيدًا لمزج المكونات، ثم نستخدم الوصفة لترطيب اليد والوجه من خلال التدليك بالمزيج.

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