شاب يقطع أنف حبيبته و يضرب رأسها في المرحاض

الحب و الغيرة قد يدفعان صاحبهما إلى فعل أمور بعيدة عن العقل والمنطق، فهناك من يتجه إلى حمل سلاح لقتل الحبيبة أو إيذائها بأي شكل، هذا بالضبط ما قام به شاب لقد أكل أنف حبيبته.تنتظر شابة إجراء جراحة بعد قيام خطيبها السابق بقطع طرف أنفها، وقالت أليسون دانييلكو البالغة من العمر 24 سنة ، إن الغضب تملك خطيبها السابق عندما حاولت إنهاء علاقتهما سويًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

كان يرفض خطيبها والذي يدعى "نيك جراتول" البالغ من العمر 30 عامًا أن يتركها أو تنتهي علاقتهما، لذلك قام بمحاصرتها داخل الحمام واعتدى عليها ومن ثم أكل أنفها وضرب رأسها في المرحاض.كان الثنائي في الخارج يحتفلان بالعام الجديد في تورنتو ، كندا ، عندما بدأ الجدل في ملهى ليلي، وازدادت الأمور سوءًا عندما عادوا إلى المنزل، وقالت أليسون إنه كان غاضبًا لأنه "يشعر بالغيرة جدًا".

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