شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول علاج موجه لعلاج أورام المعدة والأمعاء النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على عقار "Ayvakit" الذى يحتوى على المادة الفعالة"avapritinib" لعلاج البالغين من أورام المعدة والأمعاء غير القابلة للإزالة الجراحية أو النقيلي (عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم)، وهو مرض نادر الحدوث ولكنه خطير للغاية.

واوضحت "FDA" أن الورم المعدي المعوي (GIST) – هو نوع من السرطان الذي يحدث في الجهاز الهضمي، والأكثر شيوعًا في المعدة أو الأمعاء الدقيقة - يؤوي مستقبلات عامل النمو المستمد من الصفائح الدموية ألفا (PDGFRA) 18 طفرة.

ويعمل الدواء الجديد على تثبيط كيناز، وهذا يعني أنه يحجب نوعًا من الإنزيمات يسمى كيناز ويساعد على منع الخلايا السرطانية من النمو.

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وقال "ريتشارد بازدور" ، مدير مركز الأورام في إدارة الأغذية والأدوية "FDA": "لا يستجيب الورم المعدى المعوى GIST إلى العلاجات القياسية، وتوفر موافقة اليوم للمرضى أول دواء تمت الموافقة عليه على وجه التحديد من أجل السيطرة على المرض الذي يؤوي هذا التحور".

وأظهرت التجارب السريرية على الدواء ارتفاع معدل الاستجابة حيث أن حوالي 85٪ من المرضى انكمش لديهم الورم باستخدام هذا الدواء المستهدف.

ينشأ هذا المرض من الخلايا العصبية المتخصصة الموجودة في جدران الجهاز الهضمي، وواحد أو أكثر من الطفرات في الحمض النووي لإحدى هذه الخلايا قد يؤدي إلى تطور السرطان.

ومن أهم الآثار الجانبية الشائعة للمرضى الذين يتناولون Ayvakit هي التورم، غثيان ، التعب / الوهن (ضعف جسدي غير طبيعي أو نقص الطاقة) ، ضعف إدراكي ، قيء ، انخفاض الشهية ، إسهال ، تغير لون الشعر ، زيادة إفراز الدموع، وآلام في البطن ، والإمساك ، والطفح الجلدي والدوار.