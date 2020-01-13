دراسة تكشف: كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟

الإثنين 13 يناير 2020

كشفت دراسة جديدة أن النوم أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة، قد يضاعف خطر الموت بسبب أمراض القلب أو السرطان، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة.



ووجد الباحثون أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وبالنسبة للبالغين الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، فإن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يزيد بثلاثة أضعاف من خطر الموت بسبب السرطان.

وقال فريق البحث من كلية ولاية بنسلفانيا للطب، إنه يجب على الأطباء توصية "بروتين نوم جيد لمرضاهم" الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتوصي المؤسسات الصحية البالغين، بالنوم بين سبع وتسع ساعات كل ليلة للحفاظ على صحتهم.

وتبين أن النوم غير الكافي يزيد من مخاطر العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

Advertisements

وأوضح كبير الباحثين خوليو فرنانديز ميندوزا في قسم الطب النفسي في كلية بنسلفانيا للطب: "تشير دراستنا إلى أن النوم الطبيعي قد يكون وسيلة وقائية لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف والمخاطر الصحية".

وأضاف: "ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء المزيد من البحث لفحص ما إذا كان تحسين وزيادة النوم من خلال العلاجات الطبيعية أو السلوكية يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر".

ونظر الفريق خلال الدراسة الجديدة في بيانات أكثر من 1600 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عاما.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات: واحدة منها تجمع المصابين بالمرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني، والمجموعة الأخرى تضم من لديهم تاريخ عائلي مع مرض القلب أو السكتة الدماغية.

ووقعت دراسة أولئك البالغين في مختبر للنوم في التسعينيات وتم تتبع أسباب الوفاة لديهم حتى نهاية عام 2016.

ووجد الباحثون أن البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري يتضاعف لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية إذا ناموا أقل من ست ساعات في الليلة.

وكان الذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السكتات الدماغية، الذين حصلوا على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة الواحدة، عرضة لخطر الوفاة بسبب السرطان بنحو ثلاثة أضعاف .