10خرافات ترتبط بفقدان الوزن.. أهمها الدهون والكربوهيدرات ضارة لصحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " Prevention"، بأن فقدان الوزن أمر صعب، لكن قد يكون الأمر أكثر صعوبة بشكل خاص عندما تنتشر الخرافات المرتبطة بفقدان الوزن وتجبرك على اختيار أشياء محددة، سواء كنت تقوم بالبحث عن طريق الإنترنت أو التحدث إلى الأصدقاء، فقد يكون من الصعب فصل الواقع عن الأوهام، خاصة وأن فقدان الوزن يعتمد على الاحتياجات والأهداف الفردية.



الكربوهيدرات

لذلك، لجعل البدء أسهل قليلاً، ذهبنا إلى الخبراء لمعرفة سبب الخوف من الدهون، ورغبتك في التخلص من الجلوتين الموجود فى بعض الأطعمة، وما إذا كانت وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم أم لا.



الاسطورة الاولى الدهون ضارة وتزيد من وزنك

نقدم لك 10 خرافات ترتبط بخفض الوزن.. تعرف عليها...الخرافة الأولى: تناول الدهون يصيبك بالسمنة...

ضع زيت الزيتون على السلطة، لتكون وجبة إيطالية صحية، إن الدهون تحتوي على سعرات حرارية أكثر من البروتين والكربوهيدرات، وهذا هو سبب الخرافة الاولى، إن الدهون تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، يقول كوردينج "عندما تستهلك الدهون في سياق وجبة أو وجبة خفيفة متوازنة مناسبة لاحتياجاتك من السعرات الحرارية، يمكن أن يعزز فقدان الوزن والحفاظ على الوزن"، ويشمل ذلك الدهون الصحية غير المشبعة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات.

تقول كارولين نيوبيري، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إذا كنت تأكل كمية كبيرة من الدهون خارج احتياجاتك، فيزداد وزنك، لكن الدهون عنصر مهم في نظام غذائي صحي، وكميات معتدلة من تناول الدهون ضرورية لبناء الخلايا والحفاظ على الدفء وتوفير الطاقة للجسم.



الاسطورة الثانية

الخرافة الثانية: جميع السعرات الحرارية متساوية..

شريحة من التفاح والدوناتس تتساوى فى السعرات الحرارية، من المهم معرفة عدد السعرات الحرارية التي تتناولها عندما تحاول إنقاص الوزن، ولكن هذا هو نوع السعرات الحرارية التي تتناولها، السعرات الحرارية ليست مجرد سعرات حرارية، إن العناصر الغذائية الرئيسية مثل البروتين، والدهون، والكربوهيدرات، تقوم بأشياء مختلفة في الجسم ولها وظائف مختلفة، نحتاج إلى مزيج منهم حتى يعمل الجسم على النحو الأمثل، فــ 200 سعر حراري من الخبز الأبيض ستجعلك تشعر أنك مختلف تمامًا عما إذا كان لديك 200 سعر حراري من خبز القمح الكامل مع زبدة اللوز.



الكربوهيدرات وعلاقتها بخفض الوزن

الخرافة الثالثة: الكربوهيدرات ضارة لصحتك..

تماما مثل الدهون، فان الكربوهيدرات هي جزء مهم من اتباع نظام غذائي صحي، فان الاعتدال فى تناول الطعام يزود الجسم بمصدر الطاقة الرئيسي وتنظيم الجهاز الهضمي، من المهم ملاحظة أن هناك أنواعًا مختلفة من الكربوهيدرات، بسيطة ومعقدة، حيث أن الكربوهيدرات البسيطة تشمل أشياء مثل الأطعمة المصنعة، ويمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، وتؤدي إلى زيادة الوزن إذا كان لديك الكثير منها. من ناحية أخرى، توجد الكربوهيدرات المعقدة في الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل خبز الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والبقوليات، والشوفان، وبعض الخضروات، ويمكن أن تساعد بالفعل في تنظيم مستويات السكر في الدم، موضحا أن جميع الكربوهيدرات ليست سيئة، لكنك بحاجة إلى ضبط الكمية المناسبة لك وجودة تلك الكربوهيدرات.



الخرافة الرابعة

الخرافة الرابعة: تناول الطعام ليلا يجعلك تكتسب وزنا..

لقد تم ربط أنماط الأكل في وقت متأخر من الليل بزيادة السعرات الحرارية، وخيارات الطعام غير الصحية، ولكن إذا كنت تتناول أطعمة صحية، ومتوازنة في المساء، فلا تسبب زيادة الوزن.



الاطعمة غير الصحية

الخرافة الخامسة: يمكن تناول الأطعمة غير الصحية والتغلب عليها بممارسة الرياضة ..

تعتبر التمارين جزءًا مهمًا من فقدان الوزن، ولكن يمكنك بسهولة إعاقة جهودك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وقلة التغذية، مثل الوجبات الخفيفة المصنعة، واللحوم المقلية والمشروبات السكرية، حيث أنه من الصعب للغاية التغلب على نظام غذائي غير صحى من خلال التمرين، فلا يمكنك حرق الكثير من السعرات الحرارية في وقت واحد، فإذا كنت تأكل بعض الأطعمة التي تسبب خلل في هرموناتك، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبًا على طاقتك، وقدرتك على التمرين.

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الخرافة السادسة: المكملات الغذائية يمكن أن تساعدك لإنقاص الوزن..

على الرغم من الادعاءات عبر الإنترنت بأن بعض المكملات الغذائية سوف تساعدك على إنقاص وزنك، لا توجد بيانات تشير إلى أن هذه الأشياء تعمل على خفض الوزن، فالمكملات الغذائية ليست خاضعة للتنظيم من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، لذلك لا يمكنك دائمًا التأكد تصديق الموجود على ملصق العلبة.

من المهم أيضًا ملاحظة أن مكملات فقدان الوزن تختلف عن الأدوية الموصوفة لفقدان الوزن، والتي قد يوصي بها أو لا يوصي بها المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين بدأوا بالفعل إجراء تغييرات على نمط الحياة.



تناول الافطار ضرورى لخفض الوزن

الخرافة السابعة: تناول وجبة الإفطار ضروري لفقدان الوزن..

تناول وجبة الإفطار لا يؤدي تلقائيًا إلى النجاح في جهود تخفيف الوزن، قد يساعد تناول الطعام في الصباح في الحد من شهيتك لمنعك من الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

الخرافة الثامنة:عدم تناول الأطعمة المحتوية على الجلوتين يساعد على خفض الوزن..

الجلوتين هو نوع من البروتين الموجود في بعض الحبوب، مثل القمح وغيرها من الحبوب، فالجلوتين نفسه ليس خطيرًا ويوجد في العديد من الأطعمة الصحية التي تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن.

إن العديد من المنتجات الخالية من الجلوتين المصنعة تحتوي بالفعل على مستويات أعلى من الدهون والسكريات مقارنة بنظيراتها المحتوية على الجلوتين لتحسين طعمها.



التمارين القلبية

الخرافة التاسعة: ممارسة التمارين القلبية هى الطريقة الوحيدة لحرق الدهون..

يمكن أن يساعد ممارسة الجرى، أو ركوب الدراجات في حرق الدهون، لكن هذا ليس هو السبيل الوحيد، خاصة إذا كنت تكره تلك التمارين، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن ممارسة تدريبات القوة أمر مهم للغاية، كما يشير

على سبيل المثال، اتبعت دراسة نشرت في مجلة Obesity اجريت على 249 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث قاموا بخفض السعرات الحرارية وتدريبهم على المقاومة لمدة 18 شهرًا، النتيجة؟ لديهم فقدان عضلي أقل وفقدوا كمية كبيرة من الدهون، ليس فقط بناء العضلات، لكنه أيضًا يحفز عملية الأيض، ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، إن رفع الأثقال مرتين في الأسبوع على الأقل يمكن أن يحمي عظامك، ويحسن وضعك، ويقلل من آلام الظهر.



سمك السلمون صحى ويتميز بطعمه اللذيذ

الخرافة العاشرة: الطعام الجيد سيء المذاق..

سمك السلمون الطازج مع الخضروات لذيذ، ومفيد لصحتك، إن الغذاء الصحي يمكن أن يكون لذيذًا، تناول الخضروات الموسمية ذات النكهة الأساسية والفواكه الطبيعية ضرورى لصحتك.