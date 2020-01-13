شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟..وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، بعض الفوائد الصحية التي تعم علي جسم الإنسان بعد التوقف عن التدخين، أوبعد الإقلاع عن التدخين، وهذا وفقا لما نشرته وزارة الصحة السعودية.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أنه بعد الإقلاع عن التدخين بـ20 دقيقة هذا الأمر يساهم بشكل كبيرفي تنظيم نسبة ضربات القلب والحد من التعرض لزيادة نسبتها.



بعد 20 دقيقة

كما أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه بعد مرور 12 ساعة من الإقلاع عن التدخين، هذا يساعد بشكل كبير في عودة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم بالشكل الطبيعي.



الاقلاع عن التدخين ب12 ساعة

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وأشارت وزارة الصحة السعودية، أنه بعد مرور أسبوعين إلي ثلاثة أشهر من الإقلاع عن التدخين تزداد فرص الحفاظ علي الرئة من التعرض لأي مشاكل صحية، وتقليل فرص التعرض للأزمات القلبية.



من أسبوعين

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يتعرضون بعد مرور شهر إلي 9 أشهر للحفاظ علي صحة الجهاز التنفسي، والحد من التعرض للسعال ومشاكل الجهاز التنفسي بشكل كبير.



الاقلاع بعد شهر

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين بعد مرورمن شهر لسنة عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة يزيد من فرص الحفاظ علي الجسم، والحد من التعرض للإصابة بالجلطات القلبية، وأمراض المشاكل الشرايين في الجسم كالانسداد.