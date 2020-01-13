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شكرا لقرائتكم خبر عن أرض خصبة للجراثيم.. كيف تحمى نفسك من انتشار العدوى فى صالات الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشار الباحثون، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، إلى أن أهم شيء في صالة الألعاب الرياضية هو أن هناك الكثير من الألعاب التي يمكن أن تكون فيها الجراثيم والفيروسات والفطريات منتشرة على مدار السنة.
الجراثيم والجيم
وتعتبر أجهزة الجري ، والدراجات الثابتة ، وآلات الأوزان من بين أكثر الأماكن القذرة في صالات الألعاب الرياضية.
وقال كومبس: "حتى إذا تم تنظيف المقابض بشكل منتظم، فسيتم تغطيتها بالبكتيريا، مضيفاً أنه يجب عليك تنظيف الآلات قبل وبعد كل مرة تستخدمها".
وقال كومبس في بيان صحفي للجامعة "أنت بحاجة إلى استخدام الكحول الرشاش أو رذاذ مطهر لمسح الآلات أو الأوزان قبل وبعد، وبمجرد تنظيف الجهاز، قم بتعليق المنشفة على منطقة تعرف أنها نظيفة".
ونصح الباحثون بإحضار فوطة نظيفة إلى صالة الألعاب الرياضية وغسل الفوط بعد كل تمرين، ومن المهم أيضًا غسل زجاجات المياه بالصابون والماء الساخن بعد كل استخدام.
جيم
ويمكن أن تكون حقيبة الألعاب الرياضية الخاصة بك ملاذاً للبكتيريا ، لذا فإن الوقاية المنتظمة باستخدام رذاذ مطهر يعد فكرة جيدة.
وأضاف الباحثون أنه يجب دائما ارتداء الأحذية عند الحركة فى الصالة الرياضية ، وخاصة في غرف خلع الملابس وفي الحمام لمنع التقاط الجراثيم.
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