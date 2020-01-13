8 سلوكيات غير متوقعة من الأمهات الحوامل تؤثر على أطفالهن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - اقترحت إحدى الدراسات أن الاكتئاب والقلق لدى النساء الحوامل، قد يزيد من فرص الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤثر على طفلك في المستقبل.

موقع برايت سايد يقدم بعض أنواع السلوك والإجراءات التي من الأفضل الامتناع عنها أثناء الحمل.

1. الصراخ أثناء الحمل

يسبب القلق والاكتئاب، ويمكن أن يضر طفلك. يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل المستقبلي، خاصةً الجهاز المناعي والدماغ. إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون الصراخ ضاراً للأم ويؤدي إلى مشاكل الصداع والغثيان والنوم.

ما عليك فعله:

ارتاحي أكثر.

الحصول على قسط كاف من النوم.

تأمل.

استشيري طبيبك.

قومي بالسير وتنفسي الهواء النقي.

2. تناول الكثير من السكر

أظهرت دراسة أن الأمهات اللائي تناولن كميات كبيرة من السكر أثناء الحمل لديهن أطفال يعانون من مشاكل في التعلم والذاكرة. الشيء نفسه ينطبق على بدائل السكر.

ماعليك فعله:

تناولي المزيد من الفواكه بدلاً من الحلويات.

التقليل من تناول الصودا.

3. تقلب المزاج

تقلب المزاج أثناء الحمل شائع، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات بسبب هرمونات المرأة، وتؤثر على الدماغ والمزاج.

ماعليك فعله:

الحصول على قسط كاف من النوم.

الذهاب للنزهة وتنفس الهواء النقي.

ممارسة التأمل.

4. البكاء والحامل

البكاء أثناء الحمل أمر طبيعي؛ لأنك قد تصبحين أكثر عاطفية. لكن قد يكون الأمر صعباً وعليك الانتباه إلى أعراض مختلفة مثل فقدان الشهية والشعور بالذنب، والنوم كثيراً وفقدان الاهتمام بأي نشاط.

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ماعليك فعله:

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين ، فتحدثي إلى طبيبك.

5. الذهان

أثناء الحمل، يمكن أن تصبح الحالة المزاجية للمرأة مربكة للغاية. هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، ولكن يمكن أن تتطور إلى الذهان؛ لذا عليك عدم التردد في استشارة الطبيب وطلب بعض المساعدة الطبية على الفور.

6. مشاكل النوم

وفقاً للباحثين، أفادت 78٪ من النساء بأن النوم أكثر اضطراباً أثناء الحمل عن المعتاد. السبب في ذلك هو مستوى الهرمون. لا عجب أن تصبح المرأة الحامل متعبة للغاية.

ومع ذلك، من المهم القيام بشيء ما؛ لأن فقدان النوم يمكن أن يسبب مزاجاً وغثياناً.

ماعليك فعله

حاولي التمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

شرب الكثير من السوائل خلال اليوم.

إذا كنت لا تستطيعين النوم، فلا تجبري نفسك، وحاولي قراءة كتاب جميل.

7. انخفاض النشاط والإفراط في تناول الطعام

زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات الولادة، ونمو الجنين، والحفاظ على وزن الأم بعد الولادة. علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد من مخاطر السمنة اللاحقة للطفل.

يوفر النشاط البدني أثناء الحمل فوائد جسدية ونفسية للأم والطفل.

ماعليك فعله:

يوصي الأطباء بحوالي 30 دقيقة من التمارين للنساء الحوامل الأصحاء، معظم أيام الأسبوع.

لا تنسي المشي. سوف يبقيك في حالة جيدة وسيحصل عقلك على بعض الأكسجين، وهو أمر مهم للصحة العقلية.

8. كمية كافيين إضافية

بشكل عام، لا توجد دراسات تقول إنه يحظر شرب الكافيين، ولكن أثناء الحمل، ينبغي أن يكون محدوداً. يجب أن تتذكري أن الكافيين يعبر المشيمة ويدخل مجرى الدم للطفل.

ماعليك فعله:

من الأفضل العناية بتغذيتك وتقليل استهلاكك للقهوة. لذلك 1 إلى كوبين من القهوة في اليوم على ما يرام.