شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لجراحات السمنة أن تتسبب بالإصابة بالمرارة؟.. الدكتور كريم صبري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرمن التساؤلات التي تتوارد دائما في أذهان من يرغب في إجراء جراحات السمنة، ومن ضمن تلك التساؤلات هل يمكن لجراحات السمنة أن تتسبب بالإصابة بالمرارة؟ وهل من الأفضل استئصال المرارة مع جراحة السمنة في نفس التوقيت؟

الدكتوركريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظيربجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضوالجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يجيب على تلك التساؤلات من خلال التقرير التالي...

وأوضح الدكتوركريم صبري في بداية حديثه لـ ”الخليج 365” أنه يجب إزالة المرارة في حالة ان يكون بها مشكلة، وقبل أن نقرر إجراء عملية تكميم معدة أو تحويل مساريجب أن نقوم قبلها بعمل سونارعلى البطن، إذا تبين وجود حصوات في المرارة وقتها يمكن إزالة المرارة بالمنظار في نفس وقت إجراء جراحة السمنة ولا يستغرق استئصالها سوى 5 دقائق فقط.

وأشار إن المرارة إذا وجد بها حصوات ليس لها علاج فسيأتي الوقت وسيتم استئصالها لذا من الأفضل إذا وجد بها حصوات أن يتم إزالتها من نفس فتحة المنظار التي يتم إجراء جراحة السمنة من خلالها، لافتاً إن المرارة لها مشاكل كثيرة جدا فهي تسبب أحيانا صفراء انسدادية، وأحيانا تسبب إلتهاب في البنكرياس.



ما هي علاقة جراحات السمنة بالإصابة بالمرارة؟

وأعلن أنه إذا تم التأكد من إن المرارة ليس بها اي مشاكل بعد إجراء سونارعلى البطن، ففي هذه الحالة لا يجب استئصالها، مشيراً انه في الماضي كان يتم إزالتها بعملية تسمى "اسكوبنارو" وكانت عملية تجرى كنوع من الاحتياط، لكن الآن لا يمكن لأحد أن يزيلها إلا في حالة إذا كان بها مشكلة مثل وجود حصوات .

وأجاب الدكتور كريم صبري على السؤال الأكثر شيوعا وهو "هل عمليات السمنة تسبب المرارة؟" وأكد أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلي إن جراحات السمنة قد تسبب المرارة، ولكن إذا فرضنا إن جراحات السمنة من المحتمل أن تسبب مشكلة في المرارة فأنا لا أرى إن هذه مشكلة كبيرة لأن المرارة يمكن إزالتها الآن بالمنظار في أقل من 5 دقائق، ولكن أنا اؤكد من وجهة نظري كطبيب سمنة أنه لا علاقة بين جراحات السمنة والإصابة بالمرارة، فقط إذا كان لديك مشكلة بها من الأفضل إزالتها في نفس توقيت جراحات السمنة وإذا لم يكن بها مشكلة فمن الأفضل إلا يتم استئصالها حتى ولو إجراء وقائي.

يشارإلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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