تعرف على فوائد الأعمال المنزلية لصحتك

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الإثنين 13 يناير 2020
قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تساعد على حرق السعرات الحرارية من ناحية وتحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.
وأوضحت الخبيرة لدى مبادرة حماية المستهلك الألمانية أن القيام بالأعمال المنزلية يمثل بديلاً للرياضة، نظراً لأن التنظيف يعد عملاً بدنياً يجعل الجسم في حركة مستمرة.
وأضافت بورشارد-بيكر أن التنظيف باستعمال المكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة، ثم مسح الأرض لمدة 15 دقيقة، يساعد على حرق 200 سعر حراري في المتوسط، ما يعادل ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية لمدة نصف ساعة.
وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن مسح النوافذ بصفة خاصة يمتاز بفعالية كبيرة بفضل تنوع أنماط الحركة كالجلوس في وضع القرفصاء وإطالة اليدين. ومن ناحية أخرى أشارت عالمة الإثنولوجيا الألمانية كاتارينا تساوج إلى أن القيام بالأعمال المنزلية يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي والشعور بالهدوء والاسترخاء، وذلك بشرط القيام بهذه الأعمال في أجواء يسودها المرح والبهجة.
ولهذا الغرض يمكن القيام بالأعمال المنزلية على أنغام الموسيقى، كما يمكن على سبيل المثال أداء حركات راقصة أثناء استخدام المكنسة الكهربائية.
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