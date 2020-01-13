شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات صحية حافظ عليها لتحمي أسنانك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هل تريد الحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها لمدة أطول؟ ليس الأمر صعباً إن بدأ بمرحلة مبكرة، وباتباع عادات يومية بسيطة.

إليك ثمانية عادات صحية للحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها:

1- استخدم الخيط وغسول الفم

في حال لم تكن ممن ينظفون أسنانهم بالشكل الصحيح وتقتصر على استخدام الفرشاة والمعجون فقط، فبالتأكيد لن يساعدك ذلك على الحد من من خطر إصابتك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

إن استخدامك للخيط وغسول الفم اضافة الى الفرشاة والمعجون المناسبين هي الطريقة الأمثل لضمان أن طريقة عنايتك بأسنانك صحيحة. شاهد بالفيديو كيف نستخدم غسول الفم!

تأكد من ضرورة استخدام غسول الفم بشكل خاص الى جانب عملية تنظيف الأسنان اليومية ما لايقل عن مرتين في اليوم، لتضمن وصول عملية التنظيف الى 100% من تجويف الفم. وبهذا تقي نفسك مشاكل الفم والأسنان، وتكافح التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة، كما بينت الدراسات أن استخدام الغسول يقلل من تراكم البلاك بنسبة 52% أكثر من استخدام فرشاة تنظيف الاسنان والخيط فقط.

2- استخدام فرشاة أسنان ناعمة

عادة ما ينصح باستخدام فرشاة صغيرة بشعيرات ناعمة مبللة بالماء، والابتعاد عن أنواع فراشي الاسنان الصلبة الجافة التي قد تتسبب بتاكل المينا مع الوقت وتجريح اللثة، ما قد يجعل أسنانك ضعيفة ومصفرة.

ننصحك دائما بشطف فرشاة الاسنان بالماء الفاتر لتلينها قبل استخدامها.

3- قلل من النقارش، وتناول الوجبات الخفيفة الصحية

إذا كنت تأكل 3 وجبات في اليوم فتأكد من كونها قليلة النشويات والسكريات البسيطة التي قد تضر بأسنانك.

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حاول أن تتجنب قدر الإمكان تناول عدد كبير من الوجبات الخفيفة والنقارش خلال اليوم وخاصة العالية بالسكر والغير صحية، كالعصائر والمشروبات الغازية.

4- تجنب التدخين

التدخين عادة سيئة تضر بكافة أعضاء جسمك، إلا أنه قد يكون من أكثر العادات السيئة إضراراً وتدميراً لأسنانك ولثتك. فالتدخين يقلل من تدفق الدم الى فمك، ما قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم. كما أنه سبب في تغير لون الأسنان واصفرارها، وحدوث الرائحة الكريهة. ليس هذا فحسب، وإنما في حال كنت تتلقى علاجاً للأسنان أو تعرضت لجراحة في الفم، فإن التدخين قد يؤدي الى إبطاء عملية الشفاء. اقرأ أيضاً حول.

5- زيارة طبيب الأسنان بانتظام

قد يهاب الناس زيارة طبيب الأسنان، لخوفهم من الألم أو الحقن التي قد ترافق هذه الزيارة، لكن إن أردت وقاية نفسك هذه المعاناة يجب ان تعود نفسك وأطفالك على تكرار هذه الزيارة بشكل منتظم.

6- تناول العلكة

قد نشجعك على عادة مضغ العلكة بين فترة وفترة ولو مرة على الاقل في اليوم، وهنا نقصد العلكة الخالية من السكر، والتي قد تعززعملية افراز اللعاب في الفم، وتقلل من جفافه الذي قد يزيد من احتمالية تكاثر الجراثيم في الفم.

بالاضافة الى ذلك، بينت نتائج دراسة يابانية حديثة أن مضغ العلكة قد يزيد من اليقظة بنسبة 10%، من خلال تحسين تدفق الدم الى الدماغ، بالاضافة الى دورها في تنظيف الأسنان وبقايا الطعام وتحييد الاحماض.

7- استخدم القشة (المصاصة)

بالطبع لا ننصحك بشرب أي من المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الصودا التي قد تضر بأسنانك، الا أننا هنا سنعطيك نصيحة أخرى مهمة، وهي الحرص على استخدام القشة (المصاصة) عند تناول أي من المشروبات الحامضة أو التي قد تضر كثرتها بأسنانك مثل مشروبات الحمضيات أو العصائر المحلاة. فهذا سيقلل من فرص تآكل المينا بسبب الحمض، أو تسوس الأسنان بسبب السكريات.

8- غير فرشاة الأسنان باستمرار

تغيير فرشاة الأسنان بشكل دوري أمر مهم لأجل الحفاظ على صحة الفم والأسنان بشكل عام. يجب تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، اذ أنها بعد هذه الفترة تصبح غير فعالة، وملوثة.