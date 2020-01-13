الصحة الماليزية: تفشي الإنفلونزا لا يرتبط بالالتهاب الرئوي في الصين

أكد الدكتور ذو الكفلي أحمد، وزير الصحة الماليزي، الاثنين، أن انتشار فيروس "إنفلونزا A" في ماليزيا تحت السيطرة، رغم استمرار هذا الانتشار في الاتجاه المتصاعد.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن الوزير قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن فيروس الإنفلونزا المنتشر في ماليزيا لا يرتبط ارتباطا مباشرا بتفشي الالتهاب الرئوي الذي يحدث حاليا في إقليم ووهان، بالصين.

وأشار إلى أن الوزارة شددت الرقابة على وضع انتشار هذا الفيروس وغيره من الفيروسات والأمراض المتعلقة بالتهابات الجهاز التنفسي من وقت لآخر.

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وتابع: "واقعيا، لم نصل إلى مرحلة تلزمنا بإعلان حالة الطوارئ، لكننا دائما نشدد الرقابة والمتابعة خاصة في الأماكن الأكثر تعرضا لهذا المرض".

وأضاف: "أتمنى ألا تثير قضية الإنفلونزا هذه قلقا مفرطا لدى الجمهور لأنها بالتأكيد لا تزال تحت السيطرة".

وقال وزير الصحة الماليزي إن الطلب المتزايد على اللقاحات في أواخر عام 2019 وفي وقت سابق من هذا العام تسبب في استهلاك جميع الإمدادات.

وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي في الصين مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي، بعد أن أعلنت البلاد، الأسبوع الماضي، أن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل، لكنه من نفس عائلة الفيروسات التي سببت وباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).